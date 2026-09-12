İrem Derici ile Melih Kunukçu evleniyor: Düğünü erken yapacağız

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Gece Muhabiri’nin sorularını yanıtlayan Melih Kunukçu, “Şu anda hukuki süreç devam ediyor. Detaylı bir şekilde konuşmam mümkün değil. Avukatım gerekli açıklamaları yapıyor, yapmaya da devam edecek. Konuşmasam daha iyi ama konunun bahis olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Yakında İrem Derici ile evleneceklerini söyleyen Kunukçu, “Düğün tarihimiz yakında olacak. Henüz konuşmadık. Kafamızda 2027 yılı hep vardı. Belki 2026’ya çekilebilir düğün. Muhtemelen İstanbul’da olacak” diye konuştu.

İrem Derici’nin başharfinin olduğu kolyeyi boynuna takan Melih Kunukçu, “Ben burada değilken o boynuna takmıştı. Eve gelince asıl sahibi geri aldı” açıklamasını yaptı.



Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Sarar tahliye sonrası yaptığı basın açıklamasında müvekkilinin tutuksuz yargılanacağını söyledi.