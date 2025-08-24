İrem Derici evleniyor... 'Düğüne para harcayamam'

Haberin Devamı

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukçu’dan aldığı evlilik teklifi hakkında konuştu:

“Hiç beklemediğim bir anda oldu. O olaydan birkaç hafta öncesinde ayrılmıştık. Düğünü yapmam ama. Bu enflasyonda düğüne para harcayamam. Yaparsak bir nikâh yaparız yeterli olur. Zamanında millete götürdüğüm altınların yarısı bile geri gelmedi. Dediğim gibi çok ani gelişti, her şeyi planlamadık henüz. Şu an zaten ikimizin de yoğun olduğu bir dönemdeyiz.”

Derici, teklif sonrası çok sayıda arkadaşının davet mesajı attığını belirterek “Konuşuyorduk zaten evlilik olayını. Teklif olduğundan beri herkes düğüne gelmek istiyor. Buradan sesleniyorum; düğün falan yok, bir nikâh yaparız. Benim ilk evliliğim değil ama ilk evlilik teklifi almam bu oldu. 38 yaşında ilk kez evlilik teklifi aldım” dedi.