İrem Derici: Çocuk hayali kuruyorum

Haberin Devamı

Yeni Gazino’daki konseri öncesi soruları yanıtlayan İrem Derici, ilişkisi için “Rekorumu kırdım, 9’uncu ayımızı tamamlamak üzereyiz” dedi. Şarkıcı, bir de itirafta bulundu: “İlk defa çocuk hayali kuruyorum. Aman çocuğum bana benzemesin ama! Estetiksiz halimi biliyorsunuz.” Derici, evlilik teklifiyle ilgili soruya ise “Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim” yanıtını verdi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'Eşime hava atıyorum'

Özcan Deniz önceki gece Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıktı.

Haberin Devamı

Son dönemde ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemde olan ve kısa süre önce kalp spazmı geçiren sanatçı, “Eğlenmek bir tedavi biçimidir. Bu gece vücudunuzda bilmediğiniz bir şeyi tedavi edeceksiniz” diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi. Deniz’i dinlemeye gelenler arasında eşi Samar Dadgar da vardı. Sanatçı, “Eşim burada, ben de eşime hava atma peşindeyim” diye espri yaptı.

Kaynatmaya devam

Nilgün Belgün, Nükhet Duru ve Saba Tümer’i buluşturan “Kaynat Bakalım” gösterisinin yeni tarihleri açıklandı.

Yapımını BKM’nin üstlendiği “Kaynat Bakalım”, 18-20 Nisan’da Maximum Uniq Hall’de,28 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 12 Mayıs’ta Ankara Congresium’da sahnelenecek. Nilgün Belgün, Nükhet Duru ve Saba Tümer’in hiç kimsenin bilmediği sırlarını, aşklarını ve vazgeçişlerini anlattığı şov, 15 ve 25 Mayıs’ta tekrar Maximum Uniq Hall sahnesinde olacak.

Köpeği kucağında

Hülya Avşar önceki gün Tarabya’da trafikte görüntülendi.

Haberin Devamı

Aracının camını açarak muhabirlere selam veren sanatçı, kucağında taşıdığı köpeğiyle dikkat çekti. Avşar, “Trafik çok, bekleyemeyeceğim. Arkadan kornaya basıyorlar. Her şey yolunda. Sizleri çok seviyorum, daha sonra konuşuruz” diyerek uzaklaştı.

Havuz başında

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, soğuk havada havuz başında verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Çağlar Ökten “Aşk ile” mesajıyla paylaşım yaparken, Seda Sayan “Sevgilim” notu ve kalp emojisiyle eşine olan aşkını gösterdi.

'İyi ki doğdun gün ışığım'

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nin Cihan’ı Kubilay Aka, 12 Nisan’da 30’uncu yaşını kutladı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun sevgilisi Hafsanur Sancaktutan sosyal medyada romantik bir paylaşım yaptı. Sancaktutan, birlikte verdikleri bir pozu Instagram’da İngilizce “İyi ki doğdun gün ışığım” notuyla yayınladı.

Yeni klip yolda

Müzik dünyasının dev seslerinden Sibel Can, Cahide Palazzo’da sevenleriyle buluştu.

Önceki akşam verdiği konserde tüy detaylı siyah bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, son albümü “Drama”da yer alan eserlerin yanı sıra dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Sibel Can, yeni albümünün dikkat çeken şarkılarından biri olan “Pes”e klip çekeceğini de duyurdu. Ünlü sanatçı, söz ve müziği Cem Adrian’a ait şarkının klibi için bugün kamera karşısına geçecek.

Haberin Devamı

Sahnede ışıldadı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, 2025 turnesi kapsamında önceki gece İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu’nda

konser verdi.

Işıltılı pelerinli elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirerek kendisini dinlemeye gelenlere keyifli dakikalar yaşattı.