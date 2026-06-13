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İpek Tuzcuoğlu: Çok utandım, namaz kılmayı öğrendim

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#İpek Tuzcuoğlu#Dini İnançlar#Namaz
İpek Tuzcuoğlu: Çok utandım, namaz kılmayı öğrendim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 08:44

İPEK Tuzcuoğlu, kendi adını taşıyan YouTube programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

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Oyuncu son olarak namaz kılmayı öğrenme sürecinden bahsetti. Tuzcuoğlu, ilk kez namaz kılmaya karar verdiği dönemde zorlandığını söyledi:

“İlk namaz kılmaya niyetlendiğimde o kadar zorlandım ki. Mükemmeliyetçiyimdir, hata yapmak istemedim.”

Oyuncu daha sonra bu sürece başlamasına neden olan olayı ise şu sözlerle açıkladı:

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“Dürüye’nin Güğümleri adlı bir dizi çekiyorduk. Mustafa Şevki Doğan yönetmenimiz dedi ki, ‘Namaz kılmasını biliyor musun? Bir namaz sahnesi var.’ 2010 yılıydı; hiç unutmuyorum ve ‘Bilmiyorum’ dedim. Döndü ‘Kim biliyor’ diye sordu. Burcu Binici, kızımı oynuyordu ve ‘Ben biliyorum hocam’ dedi. Yönetmenimiz ‘Öğret, görsün’ dedi. Çok utandım kendimden. ‘Sen inançlısın, dua ediyorsun küçüklüğünden beri, Allah’ı çok seviyorsun, ona sığınıyorsun ve namaz kılmayı bilmiyorsun’ dedim kendime. O günden itibaren namaz kılmayı öğrendim.”

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#İpek Tuzcuoğlu#Dini İnançlar#Namaz

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