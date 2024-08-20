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İpek Tuzcuoğlu: Ama maalesef sonra gerçek yüzlerini görüyorum

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#İpek Tuzcuoğlu#Kum Saati#Trt
İpek Tuzcuoğlu: Ama maalesef sonra gerçek yüzlerini görüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 13:03

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu yapımcılığını ve sunuculuğunu Oylum Seçin'in yaptığı "Kum Saati" programına konuk oldu.

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İşte ünlü oyunculun açıklamalarının satır başları:
HERKESE SONSUZ GÜVENİYORUM

"Herkese sonsuz güvenerek %100 kredi ile başlıyorum. Ama maalesef sonra gerçek yüzlerini görüyorum"

OYUNCULUKTA ŞANSLIYIM

"Oyunculukta şanslıyım. Çünkü oyunculuğu yeşilçam aktörleri ve aktrislerden öğrendim. Osmanlı F. Seden ve Memduh Ün gibi kıymetli yönetmenlerle çalıştım. Hem dram hem komedi oynayabiliyorum. Yapımcılar beni tam bir yerde kategorize etmedi."

 ÖLÜMLE AŞK BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

"Ölüm ve aşk birbirine çok benziyor. Hayat cesurları ve dönüşebilenleri daha çok seviyor"

İpek Tuzcuoğlu: Ama maalesef sonra gerçek yüzlerini görüyorum


 

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#İpek Tuzcuoğlu#Kum Saati#Trt

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