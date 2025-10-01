İpek Tenolcay: Bambaşka projeler peşindeyim

Haberin Devamı

Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu, “Tiyatroda tek kişilik şova hazırlanıyorum. Sürpriz bir oyun. Nasipse kasımda seyirciyle buluşacağız” dedi.

Yıllar önce rol aldığı fenomen dizi “Kurtlar Vadisi”nin halen izlenmesi hakkında da konuşan İpek Tenolcay “20 seneyi geçti. Çok demode oldu aslında. Sesli çekim yapılmıyordu o zaman, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili. Halen seviliyor. Ben o işe başladığımda Yağmur 5 yaşındaydı, 29 oldu halen izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav’ın mucizesiydi” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, “Bir daha çekilirse oynar mısınız?” sorusuna “Bambaşka projeler peşindeyim. Farklı karakterleri oynamayı seviyorum. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir” yanıtını verdi.