×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Şarkıcı Tan Taşçı: İnternet erişimi kısıtlanmalı

Güncelleme Tarihi:

#Tan Taşçı#Emre Yücelen#Emre Yücelen İle Stüdyo Podcast
Şarkıcı Tan Taşçı: İnternet erişimi kısıtlanmalı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:44

Tan Taşçı, “Emre Yücelen ile Stüdyo Podcast” programına konuk oldu. Emre Yücelen’i Bodrum’daki stüdyosunda ağırlayan Taşçı, müzik sektörü üzerine yaptıkları sohbette eleştirilerini dile getirdi.

Haberin Devamı

Şarkılarda kullanılan küfürlü kelimelerin artık dinleyicileri rahatsız etmediğini söyleyen sanatçı, “Müzik yokken dinleyemeyeceğin küfürleri, müzik varken dinleyebiliyorsun ve zamanla bu seni rahatsız etmemeye başlıyor.

Kötü kelime kullanan sanatçıya ‘deli’ deyip geçiyoruz. Hayır o ahlâksız. Türk toplumunda anne kutsaldır. Ağza alınmayacak sözleri sahneye taşımak olmaz” dedi.

Şarkıcı Tan Taşçı: İnternet erişimi kısıtlanmalı

Taşçı, çocukların internete erişiminin kısıtlanması gerektiğini de savundu: “Çocukların belli bir yaşa kadar sosyal medya kullanması yasaklanmalı. Adam kafasına karpuz koyup şarkı söyledi diye en çok izlenen video oluyorsa, burada bir yanlış var. Çocuklarımızı da korumak için bunu yapmalıyız.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tan Taşçı#Emre Yücelen#Emre Yücelen İle Stüdyo Podcast

BAKMADAN GEÇME!