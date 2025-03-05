Şarkıcı Tan Taşçı: İnternet erişimi kısıtlanmalı

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Şarkılarda kullanılan küfürlü kelimelerin artık dinleyicileri rahatsız etmediğini söyleyen sanatçı, “Müzik yokken dinleyemeyeceğin küfürleri, müzik varken dinleyebiliyorsun ve zamanla bu seni rahatsız etmemeye başlıyor.

Kötü kelime kullanan sanatçıya ‘deli’ deyip geçiyoruz. Hayır o ahlâksız. Türk toplumunda anne kutsaldır. Ağza alınmayacak sözleri sahneye taşımak olmaz” dedi.



Taşçı, çocukların internete erişiminin kısıtlanması gerektiğini de savundu: “Çocukların belli bir yaşa kadar sosyal medya kullanması yasaklanmalı. Adam kafasına karpuz koyup şarkı söyledi diye en çok izlenen video oluyorsa, burada bir yanlış var. Çocuklarımızı da korumak için bunu yapmalıyız.”