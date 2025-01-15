İngiltere’de bir ilke imza attı

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Ünlü komedyen önceki gün “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” gösterisiyle İngiltere’nin başkenti Londra’da sahne aldı. İki yıl önce Londra’da yaptığı gösteriyle İngiltere’de ilk kez sahne alan Türk kadın komedyen unvanını alan Yasemin Sakallıoğlu bu kez de en özel salonlarından Peacock Theater’da şov yapan ilk Türk oldu.



Biletlerinin tamamının tükendiği gece sonrasında Yasemin Sakallıoğlu yaptığı paylaşımda, “Bu salonda gösteri yapan ilk Türk benmişim. Hayatıma baktığımda aklımın ucundan bile geçmezdi bu günler. Hepsi sizin beni sevmeniz sayesinde oldu. Siz sevmeye, ben inanıp çalışmaya devam edelim” dedi.