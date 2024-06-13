İncili heyecanı başladı

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Hürriyet, Karaca, Jumbo iş birliği ve D’S Automobiles, Hilton, Unilever Food Solutions destekleriyle hayata geçirilen, Türkiye’nin en prestijli gastronomi ödüllerinin verildiği ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin altıncısı için geri sayım başladı. Kelebek gastronomi yazarı Müge Akgün’ün proje koordinatörlüğünü üstlendiği İncili Gastronomi Rehberi’nin Onur Kurulu, önceki akşam Bebek Baylan’da buluştu. Misafirler, mekânın şefi Tim Briggs’in özel menüsü ve Adco ikramları eşliğinde, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.



REHBERE YENİ BÖLÜMLER EKLENİYOR



Müge Akgün, açılış konuşmasında yıl sonuna doğru altıncısı raflarda yerini alacak rehberin bu yılki yenilikleri ve izlenilen yol haritasından söz etti. Akgün, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da rehberimize yeni bölümler dahil oluyor. Bunlardan biri de Trakya’dan İzmir’e Bağ Yolu rotasındaki restoranı ve konaklama tesisi olan üreticilere yer vermek. Bir diğer yenilik de rehberin İngilizce versiyonunda Londra’daki Türk restoranları ve Türklerin sahip olduğu farklı türde mekânlardan yaptığımız seçkinin yer alması. Türkiye’nin şeffaf ve özenli bir çalışmayla değerlendirme ve derecelendirme yapılan ilk ve tek rehberi olarak yola devam ediyoruz” dedi.

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