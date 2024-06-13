×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

İncili heyecanı başladı

Güncelleme Tarihi:

#İncili Gastronomi Rehberi#Hürriyet#Müge Akgün
İncili heyecanı başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 09:29

Türkiye’nin ilk ve tek değerlendirme ve derecelendirme sistemiyle hazırlanan rehberi ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin altıncısı için Onur Kurulu, Bebek Baylan’da düzenlenen özel gecede bir araya geldi.

Haberin Devamı

Hürriyet, Karaca, Jumbo iş birliği ve D’S Automobiles, Hilton, Unilever Food Solutions destekleriyle hayata geçirilen, Türkiye’nin en prestijli gastronomi ödüllerinin verildiği ‘İncili Gastronomi Rehberi’nin altıncısı için geri sayım başladı. Kelebek gastronomi yazarı Müge Akgün’ün proje koordinatörlüğünü üstlendiği İncili Gastronomi Rehberi’nin Onur Kurulu, önceki akşam Bebek Baylan’da buluştu. Misafirler, mekânın şefi Tim Briggs’in özel menüsü ve Adco ikramları eşliğinde, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

REHBERE YENİ BÖLÜMLER EKLENİYOR

Müge Akgün, açılış konuşmasında yıl sonuna doğru altıncısı raflarda yerini alacak rehberin bu yılki yenilikleri ve izlenilen yol haritasından söz etti. Akgün, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da rehberimize yeni bölümler dahil oluyor. Bunlardan biri de Trakya’dan İzmir’e Bağ Yolu rotasındaki restoranı ve konaklama tesisi olan üreticilere yer vermek. Bir diğer yenilik de rehberin İngilizce versiyonunda Londra’daki Türk restoranları ve Türklerin sahip olduğu farklı türde mekânlardan yaptığımız seçkinin yer alması. Türkiye’nin şeffaf ve özenli bir çalışmayla değerlendirme ve derecelendirme yapılan ilk ve tek rehberi olarak yola devam ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

İncili heyecanı başladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İncili Gastronomi Rehberi#Hürriyet#Müge Akgün

BAKMADAN GEÇME!