‘İnci Taneleri’ne sürpriz konuk

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Kamil Güler, Selma Ergeç’in hayat verdiği Piraye’nin eski eşi Koray olarak izleyici karşısına çıkacak.

Koray, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem ve Piraye cephesinde dengeleri değiştirecek. Hikâyede yeni bir sayfa açacak olan Koray karakteri, Piraye’nin geçmişiyle yüzleşmesini beraberinde getirecek.

BKM yapımı “İnci Taneleri”nde Yılmaz Erdoğan ve Selma Ergeç’in yanı sıra Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu dizinin yeni bölümü, bu akşam ekrana gelecek.