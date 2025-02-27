×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

İnci Taneleri'nden büyük ustalara saygı

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 13:12

'İnci Taneleri' bu akşam heyecanlı bir bölümle izleyiciyle buluşacak. Dizide Azem'in (Yılmaz Erdoğan) büyük sırrı ortaya çıktıktan sonra kendini çocuklarına affettirme çabası devam edecek.

Haberin Devamı

İnci Taneleri'nin yeni tanıtımı büyük merak uyandırdı. Tanıtımda Azem ve Kasım bir dost masasında; Kazancı Bedih'ten Fuzuli'ye, büyük ustalara selam yolluyor.

İnci Tanelerinden büyük ustalara saygı

AZEM OĞLUYLA GÖRÜŞECEK Mİ?

BKM imzalı İnci Taneleri soluksuz izlenecek bir bölümle ekrana gelecek. Azem, Candan'la buluşup oğluna ne olduğunu sorar.

Cihan ve Nehir ise annelerinin ölümünün hesabını sormakta kararlıdır. Azem, Hande'nin ölümüne sebep olan oğluyla görüşecek mi? Nehir ile Cihan babalarını affedebilecek mi? Tüm soruların yanıtları bu akşam yeni bölümde ekrana gelecek.

İnci Taneleri yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!