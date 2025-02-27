İnci Taneleri'nden büyük ustalara saygı

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İnci Taneleri'nin yeni tanıtımı büyük merak uyandırdı. Tanıtımda Azem ve Kasım bir dost masasında; Kazancı Bedih'ten Fuzuli'ye, büyük ustalara selam yolluyor.

AZEM OĞLUYLA GÖRÜŞECEK Mİ?

BKM imzalı İnci Taneleri soluksuz izlenecek bir bölümle ekrana gelecek. Azem, Candan'la buluşup oğluna ne olduğunu sorar.



Cihan ve Nehir ise annelerinin ölümünün hesabını sormakta kararlıdır. Azem, Hande'nin ölümüne sebep olan oğluyla görüşecek mi? Nehir ile Cihan babalarını affedebilecek mi? Tüm soruların yanıtları bu akşam yeni bölümde ekrana gelecek.

İnci Taneleri yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de...