İlk kez tiyatro sahnesinde

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Suat Derviş imzalı “Fosforlu Cevriye”, “Cevriye” adıyla yeniden sahneye taşınıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Alkan’ın oturduğu müzikalde, pop müziğinin güçlü seslerinden Deniz Seki de yer alacak. 9 gösteride sahnede olacak sanatçı, seslendirdiği şarkılarla müzikale renk katacak.

Müzikalin başrolünde yer alan Larissa Lara Türközer, farklı bir Cevriye konsepti kurgulamak istediklerini vurgulayarak “Gerçekleri konuştuğumuz, bu romanın ne olduğunu, aslında anlatmaya çalıştığı mesajın içinde gezen bir Cevriye yapmak istedik” dedi.

Kadının toplumdaki rolü üzerinden oyunu ele aldıklarını ifade eden Türközer, “Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesi de aynı zamanda. Var olan bir şeyi gözler önüne sermeyi planlıyoruz. Konuk sanatçılarımız ve oyuncularımız adına bir kız çocuğunun eğitim masraflarını üstleneceğimiz bir proje. Kız çocuklarının daha güçlü yetişmesi, güçlü bireyler olması ve tek başına yetebilmesini hedefliyoruz” dedi.

Müzikalin galası, 9 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium’da yapılacak.