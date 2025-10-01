İlk kez kamera önünde

Haberin Devamı

10 Ekim’de Türkiye’de vizyona girecek filmde usta yönetmen, ilk kez kendisini canlandırdı.

İtalya’da gösterime girdiği ilk haftalarda 2.6 milyon seyirciye ulaşarak rekor kıran “Elmaslar”, 63 ülkede aynı anda vizyona girecek. Türkiye hakları DEPOfilm’e ait olan yapım, Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika, Japonya ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede sinemaseverlerle buluşacak.

Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Elena Sofia Ricci ve Vanessa Scalera’nın da aralarında bulunduğu 18 ünlü İtalyan oyuncunun rol aldığı “Elmaslar”, 70’lerin Roma’sında kadınların dayanışma hikâyesini anlatıyor. Açılış sahnesinde kendisini oynayan Özpetek, senaryo toplantısı üzerinden izleyiciyi gerçek ile kurgu arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

“Sette müthiş bir enerji, heyecan ve dayanışma vardı” diyen Ferzan Özpetek, 18 kadınla çalışamanın kendisi için unutulmaz bir film ve bir dönüm noktası olduğunu belirtti.