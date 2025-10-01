×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

İlk kez kamera önünde

Güncelleme Tarihi:

#Ferzan Özpetek#Elmaslar#Yönetmen
İlk kez kamera önünde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:44

DÜNYACA ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, yeni filmi “Elmaslar”da bu kez kamera önüne geçti.

Haberin Devamı

10 Ekim’de Türkiye’de vizyona girecek filmde usta yönetmen, ilk kez kendisini canlandırdı.

İtalya’da gösterime girdiği ilk haftalarda 2.6 milyon seyirciye ulaşarak rekor kıran “Elmaslar”, 63 ülkede aynı anda vizyona girecek. Türkiye hakları DEPOfilm’e ait olan yapım, Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika, Japonya ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede sinemaseverlerle buluşacak.

Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Elena Sofia Ricci ve Vanessa Scalera’nın da aralarında bulunduğu 18 ünlü İtalyan oyuncunun rol aldığı “Elmaslar”, 70’lerin Roma’sında kadınların dayanışma hikâyesini anlatıyor. Açılış sahnesinde kendisini oynayan Özpetek, senaryo toplantısı üzerinden izleyiciyi gerçek ile kurgu arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

“Sette müthiş bir enerji, heyecan ve dayanışma vardı” diyen Ferzan Özpetek, 18 kadınla çalışamanın kendisi için unutulmaz bir film ve bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferzan Özpetek#Elmaslar#Yönetmen

BAKMADAN GEÇME!