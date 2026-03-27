İlk kez aynı sahnedeler

Arthur Miller imzalı eserin prömiyeri dün akşam Zorlu PSM’de gerçekleştirildi.

National Theatre’ın eski genel sanat yönetmeni Rufus Norris’in yönetmenliğini üstlendiği, Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor’un yanı sıra Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin’in de kadrosunda yer aldığı oyun; bir babanın, bir eşin ve bir satıcının çöküşü üzerinden başarı, aile ve kimlik kavramlarını sorguluyor.

Hira Tekindor’un çevirisiyle sahneye taşınan ‘Satıcının Ölümü’, çalışkanlığın otomatik olarak mutluluk getireceğine inanmış bir kuşağın, değişen dünyanın acımasız gerçekleriyle yüzleşmesinin hikâyesini anlatıyor. Arthur Miller’a 1949 yılında Pulitzer Ödülü getiren oyun, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.