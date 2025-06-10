Bu düğündeki gelin ile damat yarım asırdır evli... 50 yıldır bir yastıkta kocadılar

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Çok genç yaşta evlenen, çocuk sahibi olan hatta kendi çocuklarıyla büyüyen çiftlerin sayısı azımsanamayacak düzeyde...

Gösteri dünyasında da henüz lise yıllarında tanışıp birbirleri için aşka düşen, evlenen ve bu mutluluğu on yıllardır sürdüren örnekler çok.

İşte tam da böyle ilk aşkıyla evlenen bir ünlü, onunla bir yastıkta geçirdiği 50 yılı kutladı geçtiğimiz gün... Bu çok özel yıl dönümü için elbette evlerinde bir kutlama yaptı çift. Ama emektar sinemacı mutluluğunu sosyal medyadan paylaşmadan da duramadı.

EVLİLİKLERİNDE 50 YILI GERİDE BIRAKTILAR

İlk aşkıyla üstelik gencecik yaşında evlenen bu ünlü, Hollywood'un usta yönetmenlerinden Ron Howard…

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Sinema dünyasına Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) , Zafere Hücum (Rush), Apollo 13, Frost Nixon, Cinderella Man'in da aralarında bulunduğu çok sayıda film armağan eden 71 yaşındaki Howard, 1975 yılından bu yana Cheryl Howard ile evli.

Usta yönetmen geçtiğimiz gün de karısıyla yarım asırlık evliliğinin yıl dönümünü kutladı.

ÖZEL BİR PAYLAŞIM YAPTI

Bunun için de sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı. Usta yönetmen karısıyla bir kumsalda çekilen romantik bir fotoğrafı paylaştı.

Onunla birlikte de " 50 muhteşem yıl ve bununla birlikte gelen aile için minnettarım. Sakin, rahatlatıcı sularda akıp giden bazen zorlu akıntılarla devam eden bir macera" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Birbirimizi yeterince sevmek ve saygı göstermek..." Usta yönetmen "Senin için Tanrı'ya şükrediyorum Cheryl" iye seslendi.

21 YAŞINDAYKEN EVLENDİLER

Biraz daha geriye gidersek... Ron ve Cheryl Howard birbirlerinin ilk aşkıydı ve henüz 21 yaşındayken evlendiler.

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Bu aslında birçok insan için riskli bir durum gibi görünse de onlar için hiç öyle olmadı.

Howard bir röportajında karısıyla tanıştıkları için de genç yaşta yaptıkları evlilik yürüdüğü için de ne kadar şanslı olduğunu söylemişti.

Yine de genç evlenmenin bazı riskleri olduğunu hatırlatıp "İlişkimiz yürümeyebilirdi de" diye sözlerini sürdürmüştü.

Howard çiftinin 50 yıllık evliliğinden biri ünlü oyuncu Bryce Dallas Howard olmak üzere üçü kız biri erkek dört tane çocuğu bulunuyor.

Evliliklerinde 50 yılı kutlayan Ron ve Cheryl Howard gibi çok genç yaşta evlenen ve yuvalarını başarılı bir şekilde sürdüren diğer çiftleri de hatırlayalım istedik.





AŞKLARI LİSEDE BAŞLADI... TAM 42 YILDIR EVLİLER

Gelelim U2 grubunun solisti Bono ile karısı Ali Hewson'ın öyküsüne.

Onlar da aynı lisede öğrenciydi, tanışmaları da okul sıralarında oldu. Birbirleri için de ilk görüşte aşka düştüler. O gençlik aşkı öylesine ateşliydi ki karşı koyamadılar. Ünlü çift tam 42 yıldan bu yana evli.

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Bono bu evliliğin başlangıç öyküsünü bir röportajında şöyle anlatmıştı: "İkimiz de yeni yetmeydik. Aynı liseye gidiyorduk. Bir gün öğleden sonra onunla birlikte otobüse yürüdüm. Her şey böyle başladı."

Bono ile Ali Hewson'ın dört tane çocuğu var. Zaman zaman ailece kırmızı halıya çıktıkları da oluyor.

Bono ile Ali Hewson, 1982 yılından bu yana evli. Lise aşıkları o zamandan bu yana hiç ayrılmadı.

İLK GENÇLİK AŞIKLARININ ARTIK BİR GELİNİ BİLE VAR

Şu günlerde oğullarını evlendiren Jon Bon Jovi ile karısı Dorothea da birbirlerinin ilk aşkı. Lisede birbirlerine sevdalanan çift, 1989 yılında hayatlarını resmen birleştirdiler. Evlilikleri sırasında tam dört tane çocuk sahibi oldular.

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Hatta oğulları Jake, bu yaz genç kuşağın ünlü yıldızlarından Millie Bobby Brown ile hayatını birleştirdi. Bir başka deyişle çift artık kayınvalide ve kayınpeder oldu.

Jon Bon Jovi ve karısı Dorothea 1989 yılından bu yana evli.

Yeşilçam'ın yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in Selim Soydan ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Gülşah da henüz ilk gençlik yıllarında ilk görüşte aşık olduğu Ender Alkoçlar ile hayatını birleştirdi.

Gencecik yaşlarında evlenen çift aynı şekilde çokgenç yaşta evlat sahibi oldu. Hatta bir dönem annesiyle birlikte filmlerde rol alan Gülşah 18 yaşında evlendi, 21 yaşında anne, 40 yaşında da torun sahibi oldu.

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Gülşah, Ender Alkoçlar ile tanıştığında henüz 14 yaşındaydı. İkisi de birbirlerine ilk görüşte aşık oldu.

Bir dönemin çocuk oyuncusu Gülşah yıllar önce verdiği bir röportajda o dönemi "Henüz 14 yaşındaydım ve Ender'i tanıdım, sevdim. Mutluluğun formülü herkese göre değişir. Önemli olan saygı, sevgi ve uyum. Çok ani bir evlilik kararı aldık. Babamın birçok özelliği onda vardı, dahası artıları bulunuyordu. Evlenmemin bana uygun olduğunu düşündüm, kararımdan dönmedim" diyerek anlattı.

1988 yılında genç yaşta evlenen Gülşah ve Engin Alkoçlar, yine erken yaşta kayınvalide - kayınpeder oldu. Hatta 50 yaşına gelmeden torun sevinci bile tattılar.

Futbol sahalarının yıldızlarından Wayne Rooney ile karısı Coleen çocukluk aşıkları. Henüz ortaokul yıllarında tanışan çift, evlilik öncesi bile büyük bir sınavdan geçti.

Wayne, evlenmeye hazırlandığı sevgilisini bir değil iki hayat kadınıyla aldattı. Sonra da durumu ona gidip kendisi açıkladı. O sırada henüz 20 yaşına bile gelmemiş olan Coleen'in bütün bu olup bitenler yüzünden kafası karıştı. Ama bir yandan da Wayne'in açık sözlülüğü karşısında yelkenleri suya indirdi. Bu kararını da "İçimden gelen sesi dinledim" diyerek satırlara döktü anı kitabında.

Sonunda genç aşıklar 2008 yılında hayatlarını resmen birleştirdi. Çift, dört çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

İçinden gelen sesi dinleyip Wayne ile evlenen Coleen Rooney dört çocuk annesi oldu.





'O KADAR GENÇTİK Kİ EVLENECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEDİM BİLE'

Ünlü oyuncu Elizabeth Banks da kocası Max Hendelman'la üniversitenin ilk gününde tanıştı. Aslına bakılırsa ünlü oyuncu bir gün evleneceklerini hiç düşünmedi bile. Çünkü o sırada ikisi de çok gençti.

O dönemi bir röportajında şöyle anlattı Banks: "Ben o gün kocamla tanışmadım. Ben o gün gelecekte evleneceğim adamla tanıştım. O zamana kadar böylesine hoşlandığım biriyle hiç karşılaşmamıştım."

Elizabeth Banks ile Max Hendelman 2003 yılından bu yana evliler.

Elizabeth Banks, kocasıyla tanıştığında o kadar gençmiş ki ikisi de günün birinde evlenecekleri aklına bile gelmemiş.