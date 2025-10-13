×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

İlk karısından dayak yemişti... Boşandıktan altı ay sonra yeniden nişanlandı

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutluk Prensi Leka#Blerta Celibashi#Elia Zaharia
İlk karısından dayak yemişti... Boşandıktan altı ay sonra yeniden nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 10:22

Her ne kadar öyle İngiltere, Monako, Ürdün, İspanya ya da Hollanda'daki kadar göz önünde olmasalar da Arnavutluk'ta da bir kraliyet ailesi var. Üstelik bu aile son bir yıldır benzerine filmlerde ya da romanlarda yaşanacak türden bir olayla gündemde.

Haberin Devamı

Ülkenin Prensi Leka II, 2016 yılında, oyuncu Elia Zaharia ile evlenmişti. Aşkları da düğünleri de çok konuşuldu... Ama boşanmaları bunların hepsini geride bıraktı.

Leka ile Elia, geçen yıl gayet olaylı bir şekilde boşandılar. Hatta iddialara göre 43 yaşındaki Prens Leka, karısından ve kayınpederinden şiddet görmüştü... İşte bu durum nedeniyle bu boşanma bir anda basının manşetlerine çıktı ve orada uzun süre kaldı.

Bu durumu ortaya çıkaran da sosyal medyada yayılan bir video oldu... O görüntülerde Elia ile babası Prens Leka'ya saldırıyordu. Öyle ya da böyle bu evlilik sona erdi.

Gözden KaçmasınBoşandıktan sonra flört oyununa başladılar... Çekiliyorum sana doğru... İstesek de ayrılamayızBoşandıktan sonra flört oyununa başladılar... Çekiliyorum sana doğru... İstesek de ayrılamayız!Haberi görüntüle

İlk karısından dayak yemişti... Boşandıktan altı ay sonra yeniden nişanlandı

AŞKA KÜSMEDİ, YENİDEN NİŞANLANDI
Prens Leka ise belli ki bu yaşadıklarından sonra bile aşka küsmedi... İlk evliliğinde kırılan kalbi yeni aşkla iyileşti.. Hatta nişan haberi bile geldi Prens Leka'dan. Hem de resmen boşanmasından altı ay sonra.

Haberin Devamı

Prens Leka, bir süredir birlikte olduğu Blerta Celibashi ile nişanlandığını Instagram hesabından duyurdu. Paylaşımda Kraliyet ailesi, Veliaht Prens Leka ile Blerta Celibashi'nin nişanlandığını memnuniyetle duyurur" satırlarıyla çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığını ilan etti.

Paylaşıma göre nişan, 11 Ekim'de Arnavutluk'un Ksamil kentinde yapıldı.

Bundan bir ay önce Leka; bir resmi ziyarette kendisine eşlik eden Blerta Celibashi ile birlikteliğini halka da ilan etmişti.

Şimdi mutlu çift çok da uzun beklememeyi planladıkları düğünün hazırlığında.

Gözden KaçmasınBir tane daha doğurup bize yine altın dağıtın: Daha bir yaşında dünya turunda... Ünlü ailenin bebeği yollarda büyüyorBir tane daha doğurup bize yine altın dağıtın: Daha bir yaşında dünya turunda... Ünlü ailenin bebeği yollarda büyüyor!Haberi görüntüle

İlk karısından dayak yemişti... Boşandıktan altı ay sonra yeniden nişanlandı

İlk karısından olaylı şekilde boşanan Prens Leka, mutluluğu Blerta Celibashi ile buldu ve onunla nişanlandı.

İlk karısından dayak yemişti... Boşandıktan altı ay sonra yeniden nişanlandı

Leka ile ilk karısının 2016'da başlayan evliliği 2024 yılında bitti. Resmen boşanmaları ile bu yılın nisan ayında gerçekleşti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHamilelik haberi düğüne gölge düşürmüştü... Boşanma söylentileri arasında yedi yıl bitti... Kutlama öpücüğüHamilelik haberi düğüne gölge düşürmüştü... Boşanma söylentileri arasında yedi yıl bitti... Kutlama öpücüğüHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutluk Prensi Leka#Blerta Celibashi#Elia Zaharia

BAKMADAN GEÇME!