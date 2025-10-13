İlk karısından dayak yemişti... Boşandıktan altı ay sonra yeniden nişanlandı

Haberin Devamı

Ülkenin Prensi Leka II, 2016 yılında, oyuncu Elia Zaharia ile evlenmişti. Aşkları da düğünleri de çok konuşuldu... Ama boşanmaları bunların hepsini geride bıraktı.

Leka ile Elia, geçen yıl gayet olaylı bir şekilde boşandılar. Hatta iddialara göre 43 yaşındaki Prens Leka, karısından ve kayınpederinden şiddet görmüştü... İşte bu durum nedeniyle bu boşanma bir anda basının manşetlerine çıktı ve orada uzun süre kaldı.

Bu durumu ortaya çıkaran da sosyal medyada yayılan bir video oldu... O görüntülerde Elia ile babası Prens Leka'ya saldırıyordu. Öyle ya da böyle bu evlilik sona erdi.





AŞKA KÜSMEDİ, YENİDEN NİŞANLANDI

Prens Leka ise belli ki bu yaşadıklarından sonra bile aşka küsmedi... İlk evliliğinde kırılan kalbi yeni aşkla iyileşti.. Hatta nişan haberi bile geldi Prens Leka'dan. Hem de resmen boşanmasından altı ay sonra.

Prens Leka, bir süredir birlikte olduğu Blerta Celibashi ile nişanlandığını Instagram hesabından duyurdu. Paylaşımda Kraliyet ailesi, Veliaht Prens Leka ile Blerta Celibashi'nin nişanlandığını memnuniyetle duyurur" satırlarıyla çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığını ilan etti.

Paylaşıma göre nişan, 11 Ekim'de Arnavutluk'un Ksamil kentinde yapıldı.

Bundan bir ay önce Leka; bir resmi ziyarette kendisine eşlik eden Blerta Celibashi ile birlikteliğini halka da ilan etmişti.

Şimdi mutlu çift çok da uzun beklememeyi planladıkları düğünün hazırlığında.

İlk karısından olaylı şekilde boşanan Prens Leka, mutluluğu Blerta Celibashi ile buldu ve onunla nişanlandı.





Leka ile ilk karısının 2016'da başlayan evliliği 2024 yılında bitti. Resmen boşanmaları ile bu yılın nisan ayında gerçekleşti.

