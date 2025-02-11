İlk haftada gişenin ‘Dayı’sı

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7 Şubat’ta vizyona giren film ilk üç gününde 80 bini aşkın seyircisiyle rekor kırdı.

“Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi” bu başarısıyla vizyona girdiği hafta ilk 3 günde en çok izlenen film olarak zirveye yerleşti. Filmi sırasıyla “Kutsal Damacana 5: Zombi” ile “Rafadan Tayfa 5” takip etti.

Aksiyon dolu sahneleriyle sinemaseverleri heyecanladıran “Dayı 2”nin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç ve Umut Oğuz da yer alıyor.