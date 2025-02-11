×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

İlk haftada gişenin ‘Dayı’sı

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Bayraktar#Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi#Sinema Filmi
İlk haftada gişenin ‘Dayı’sı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 08:38

UĞUR Bayraktar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolünde ise Ufuk Bayraktar’ın yer aldığı “Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi” filmi gişede büyük başarı elde etti.

Haberin Devamı

7 Şubat’ta vizyona giren film ilk üç gününde 80 bini aşkın seyircisiyle rekor kırdı.

Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi” bu başarısıyla vizyona girdiği hafta ilk 3 günde en çok izlenen film olarak zirveye yerleşti. Filmi sırasıyla “Kutsal Damacana 5: Zombi” ile “Rafadan Tayfa 5” takip etti.

Aksiyon dolu sahneleriyle sinemaseverleri heyecanladıran “Dayı 2”nin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç ve Umut Oğuz da yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uğur Bayraktar#Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi#Sinema Filmi

BAKMADAN GEÇME!