İlk hafta sonu 203 bin kişi izledi

14 Kasım’da vizyona giren film, izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Fransız yapımı “Intouchables”tan uyarlanan film açılış haftası sonunda 203 bin 907 kişi tarafından izlenerek gişe listesinin zirvesine yerleşti. Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği film, vizyon yolculuğuna bugünden itibaren Avrupa’nın birçok ülkesini de ekleyecek.



Avrupa’da vizyonda



Sosyal medyada yurtdışındaki takipçilerinden de büyük ilgi gören film Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere birçok farklı Avrupa ülkesinde sinemaseverlerle buluşacak. IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olan filmin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım (NuLook Production) üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi ünlü isimler de rol alıyor.