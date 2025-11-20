×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

İlk hafta sonu 203 bin kişi izledi

Güncelleme Tarihi:

#Haluk Bilginer#Feyyaz Yiğit#Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana
İlk hafta sonu 203 bin kişi izledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 08:00

USTA oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerinde buluştuğu “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” filmi gişede büyük bir başarıya imza attı.

Haberin Devamı

 14 Kasım’da vizyona giren film, izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Fransız yapımı “Intouchables”tan uyarlanan film açılış haftası sonunda 203 bin 907 kişi tarafından izlenerek gişe listesinin zirvesine yerleşti. Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği film, vizyon yolculuğuna bugünden itibaren Avrupa’nın birçok ülkesini de ekleyecek.

Avrupa’da vizyonda

Sosyal medyada yurtdışındaki takipçilerinden de büyük ilgi gören film Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere birçok farklı Avrupa ülkesinde sinemaseverlerle buluşacak. IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olan filmin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım (NuLook Production) üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi ünlü isimler de rol alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haluk Bilginer#Feyyaz Yiğit#Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

BAKMADAN GEÇME!