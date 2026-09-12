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İlk fragmanı yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Toronto Film Festivali#Demet Özdemir#Kaan Yıldırım
İlk fragmanı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 08:15

FERİT Karahan’ın yeni filmi “Cinlerin Düğünü”nün ilk fragmanı yayınlandı.

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 Toronto Film Festivali’nin Ana Yarışma Bölümü’nde dünya prömiyerini yapacak film, fragmanıyla birlikte uluslararası izleyiciyle buluşuyor.

Uzak bir Anadolu köyünde, yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için bir araya gelen dört kardeşin hikâyesini anlatan film, düğün hazırlıkları sırasında geçmişin yeniden açığa çıkmasını konu alıyor.

Filmin başrollerini Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Mine Çayıroğlu, Hakan Salınmış, Barış Hacıhan, Gürhan Altundaşar, Deniz Barut ve Hasibe Eren yer alıyor.

 

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#Toronto Film Festivali#Demet Özdemir#Kaan Yıldırım

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