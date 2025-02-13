Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 18:04
Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar ve Ömer Kurt’un rol aldığı “C Takımı 2” adlı komedi filminin galası önceki akşam yapıldı.
Komedi, aksiyon ve arkadaşlık bağlarının duygusal yönlerini harmanlayan film, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyona girecek.
Süslü İbo karakterine hayat veren Murat Akkoyunlu
, “Birinci filmin bitişi, ikinci filmin başlangıcına dönüşüyor. Hikayemiz, yeni bir film gibi de görülebilir. Birincisini izlemeyenler, ikincisini izledikten sonra birincisine de dönüp bakabilirler” dedi. Sera Tokdemir
ise “Kastamonu halkı bizi çok sıcak karşıladı. İlk filmden daha komik bir yapım oldu” açıklamasını yaptı.