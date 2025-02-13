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İlk filmden daha komik

Güncelleme Tarihi:

#C Takımı 2#Murat Akkoyunlu #Sera Tokdemir
İlk filmden daha komik
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 18:04

Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar ve Ömer Kurt’un rol aldığı “C Takımı 2” adlı komedi filminin galası önceki akşam yapıldı.

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Komedi, aksiyon ve arkadaşlık bağlarının duygusal yönlerini harmanlayan film, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyona girecek. 

İlk filmden daha komik

Süslü İbo karakterine hayat veren Murat Akkoyunlu, “Birinci filmin bitişi, ikinci filmin başlangıcına dönüşüyor. Hikayemiz, yeni bir film gibi de görülebilir. Birincisini izlemeyenler, ikincisini izledikten sonra birincisine de dönüp bakabilirler” dedi. Sera Tokdemir ise “Kastamonu halkı bizi çok sıcak karşıladı. İlk filmden daha komik bir yapım oldu” açıklamasını yaptı.
İlk filmden daha komik


 

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#C Takımı 2#Murat Akkoyunlu#Sera Tokdemir

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