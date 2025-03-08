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İlhan Şeşen’den kötü haber

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#İlhan Şeşen#Sanatçı#Kanser
İlhan Şeşen’den kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 07:57

UZUN süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’in sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.

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 “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili son durumu “Gel Konuşalım” programına katılan Hürriyet Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ verdi:

“Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.”

 

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#İlhan Şeşen#Sanatçı#Kanser

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