İlhan Şeşen’den kötü haber

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“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili son durumu “Gel Konuşalım” programına katılan Hürriyet Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ verdi:

“Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.”