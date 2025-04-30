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İlayda Akdoğan: Her şey Mustang ile değişti

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#İlayda Akdoğan#Mustang#UCLA Uluslararası Enstitüsü Film Ve TV Arşivi
İlayda Akdoğan: Her şey Mustang ile değişti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 08:03

İLAYDA Akdoğan, başrolünde yer aldığı “Mustang”in 10. yılına özel UCLA Uluslararası Enstitüsü Film ve TV Arşivi’nin özel davetlisi olarak Los Angeles’a gitti.

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 Akdoğan, oyunculuk tutkusunu şu sözlerle anlattı:

“6 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. 10’lu yaşlarımda ailem okuluma odaklanmamı istedi. ‘Mustang’in senaryosunu ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Audition’a gidişimi dün gibi hatırlıyorum. İçimden ‘İşte bu. Her şey bu filmle değişecek’ demiştim. 15 yaşımda İnebolu’da ‘Mustang’i çekerken filmin Oscar’a aday olacağını tahmin bile edemezdim. 16’mda ise ilk kez Amerika’ya gittiğimde hayallerimizi gerçekleştirmek için çok emek harcadık. Film yayınlandıktan 10 yıl sonra tekrar Los Angeles’ta olmak bana inanılmaz güçlü ve duygusal hissettiriyor. Bugün hâlâ yarattığı etkiye şahit olmak müthiş bir his.”

İlayda Akdoğan: Her şey Mustang ile değişti

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Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği “Mustang” 2016 yılında Fransa’nın Oscar adayı olmuştu.

 

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#İlayda Akdoğan#Mustang#UCLA Uluslararası Enstitüsü Film Ve TV Arşivi

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