İlahi sanatçısı Emrullah Coşkun hayatını kaybetti

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"Kara Yüzüm Süregelsem" adlı eseriyle milyonlara ulaşan ilahi ve ezgi sanatçısı Emrullah Coşkun (53), uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti



CENAZE TÖRENİ ZONGULDAK’TA DÜZENLENDİ



Emrullah Coşkun için dün öğle vakti, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Sofullu köyünde cenaze namazı kılındı. Sanatçı, doğup büyüdüğü topraklara defnedildi. Törene ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhammed’in Aşkına ve Sultanım albümleriyle tanınan Emrullah Coşkun özellikle Karayüzüm isimli eseriyle Youtube'de 13 milyon izlenme elde ederek önemli bir başarı elde etmişti.

EMRULLAH COŞKUN KİMDİR?



İlahi ve ezgi sanatçısı Emrullah Coşkun, özellikle “Kara Yüzüm Süregelsem” adlı ilahisiyle büyük beğeni toplamıştı. “Muhammed’in Aşkına” ve “Sultanım’a” isimli albümleriyle tasavvuf müziğine katkı sağladı. Sanatçının eserleri, manevî duyguları yansıtan sözleriyle ilahi severlerin gönlünde yer edindi.

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Müzikle ortaokul yıllarında tanışan Coşkun, lise döneminde Erdemir Musiki Cemiyeti’nde çalışmalar yürüttü. Klasik Türk müziği eğitimi de alan sanatçı, Nevin İnam Karındaş’tan dersler aldı. İlk albümünü 2002 yılında yayımlayan Coşkun, tasavvuf müziğine profesyonel anlamda katkı sunan isimlerden biri oldu.