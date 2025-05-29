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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’e kıyafet hazırlayan Abazoğlu, “Jennifer Lopez mi Gülşen mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Gülşen’i defileme çıkardım. Jennifer Lopez’in de sahne kıyafetini hazırladım. İkisini nasıl ayırabilirim.”

Kişiye özel dikimlerin Türkiye’deki öncülerinden olan Cengiz Abazoğlu, sanat dünyasından 2 kişinin stilini çok beğendiğini açıkladı:



“Erkeklerde Murat Boz stil sahibi. Sahnede süper. Kadınlarda Nebahat Çehre, her zaman şıktır. Duruşunu, tavrını, vücut lisanını çok beğeniyorum.”

VÜCUDU GÜZELSE DEKOLTE GİYMELİ

Cengiz Abazoğlu’nun defilesinde yer alan Gülşen, konserlerinde giydiği iddialı kıyafetlerle çok konuşuldu. Ünlü modacı, şarkıcıların sahnede dekolte tercih etmeleri hakkında ise şunları söyledi: “Vücudu güzel olan kadın dekolte giymeli. O kadın gösteri dünyasında yer alıyorsa bu şahane olur.”