İkinci konser İstanbul’da

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Geleneksel müziğimizi yaşatmak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek ve müzik eğitimini herkes için erişilebilir kılmak anlayışıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve büyük beğeni toplayan ilk konserinin ardından ikinci konserini 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde İstanbul’da verecek. Orkestra, 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda Şef Prof. Burak Tüzün yönetiminde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

KÜLLİYE’DE EĞİTİM ALIYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Kilis’ten Rize’ye, Çanakkale’den Trabzon’a Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ezgileri; Neşet Ertaş gibi efsane sanatçıların eserlerini senfonik düzenlemeyle seslendirecek. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik Batı müziği ve popüler müzik türlerini kapsayan geniş repertuvar, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak. 2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, geçen ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 8-13 yaş grubu 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu. Çocuklar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki gruba ayrılarak eğitim almaya başladı. Toplam 50 koordinatör, eğitmen ve pedagogun görev yaptığı projede öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde her hafta sonu iki tam gün eğitim alıyorlar.