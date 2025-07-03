ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce evlat acÄ±sÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu kalbine yenildi

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Los Angeles Åžerif DepartmanÄ±'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Madsen'Ä±n Ã¶lÃ¼m haberini doÄŸrulayarak oyuncunun Ã¶lÃ¼m saatinin sabah 8.25 olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Michael Madsen'Ä±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ de Ã¼nlÃ¼ oyuncunun Ã¶lÃ¼m nedeninin kalp durmasÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

KARÄ°YERÄ°NE TÄ°YATRO Ä°LE BAÅžLADI

1957 yÄ±lÄ±nda ABD; Chicago'da dÃ¼nyaya gelen Michael Madsen, yapÄ±mcÄ± olan annesi Elaine sayesinde sanatla erken tanÄ±ÅŸtÄ±. Ã–nce Chicago'daki Steppenwolf Tiyatro TopluluÄŸu'nda, John Malkovich'in asistanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Fareler ve Ä°nsanlar adlÄ± oyunda rol aldÄ±.

Madsen'Ä±n dikkat Ã§ektiÄŸi ilk Ã¶nemli rolÃ¼ War Games adlÄ± bilim kurgu filmindeydi. Kill Me Again adlÄ± filmde Val Kilmer ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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Quentin Tarantino'nun ilk yÃ¶netmenlik denemesi olan Rezervuar KÃ¶pekleri adlÄ± filmde Mr. Blonde karakteriyle unutulmaz bir performans sergiledi. Tarantino, Madsen'a Ucuz Roman adlÄ± filmde de rol teklif etti. Fakat Madsen geri Ã§evirince Vincent Vega rolÃ¼ John Travolta'ya gitti.

Madsen ile Tarantino'nun iÅŸbirliÄŸi Kill Bill: Vol: 2'de tekrarlandÄ±.

Ã–ZEL HAYATI Ã‡ALKANTILIYDI

Michael Madsen Ã§alkantÄ±lÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼. Ä°lk karÄ±sÄ± Georganne LaPiere, Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Cher'in Ã¼vey kardeÅŸiydi. 1093 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evlilikleri 1988'de bitti. Ä°kinci evliliÄŸini Jeannine Bisignano ile yapan Madsen bu evlilikten iki erkek Ã§ocuk sahibi oldu.

Birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Dana Mechling'den bir kÄ±zÄ± oldu.

1996'da DeAnna Morgan ile evlendi. O sÄ±rada Madsen, Donni Brasco filmiyle bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yapmÄ±ÅŸtÄ±.

'BENÄ°M FÄ°LMLERÄ°MDE OYNADIÄžIM ADAM OLDUÄžUMU SANIYORLAR'

Madsen, 2018 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "ÅžÃ¶hret iki uÃ§lu bir kÄ±lÄ±Ã§ gibi" deyip sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: "Bir sÃ¼rÃ¼ nimet var ama aynÄ± zamanda beraberinde gelen bir sÃ¼rÃ¼ aÄŸÄ±r ÅŸey de var. Bunun oynadÄ±ÄŸÄ±m karakterlerle Ã§ok ilgisi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. SanÄ±rÄ±m olmasÄ± gerekenden daha inandÄ±rÄ±cÄ± oldum. Bence insanlar benden gerÃ§ekten korkuyor. Beni gÃ¶rÃ¼p 'Aman TanrÄ±m, iÅŸte o adam!' diyorlar."

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Madsen o rÃ¶portajda ÅŸunlarÄ± da eklemiÅŸti: "Ama ben o adam deÄŸilim. Ben sadece bir oyuncuyum... Ben bir babayÄ±m. 20 yÄ±ldÄ±r evliyim... Film yapmadÄ±ÄŸÄ±m zamanlarda evimde pijamalarÄ±mla oturuyorum."

EVLAT ACISINI DA YAÅžADI

Michael Madsen, bundan iki yÄ±l Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± yaÅŸadÄ±. Yedi Ã§ocuÄŸundan biri olan Hudson canÄ±na kÄ±ydÄ±.

Madsen'in oÄŸlu Hudson'Ä±n cansÄ±z bedeni eÅŸiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Hawai'nin Oahu adasÄ±ndai evinde bulundu. Hudson Lee Madsen, baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸ olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis durumu "ÅŸÃ¼pheli intihar" olarak nitelendirdi.

ABD ordusuna baÄŸlÄ± bir asker olarak Afganistan'da gÃ¶rev yapan Hudson, aynÄ± zamanda Quentin Tarantino'nun da vaftiz oÄŸluydu.

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Madsen, geÃ§en yÄ±l karÄ±sÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir tartÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda aie iÃ§i ÅŸiddet iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p 20 bin dolar kefaletle serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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