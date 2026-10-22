İki oyuncudan müzik sürprizi

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Albüme Demet Akbağ ve İlker Kaleli de katıldı. Demet Akbağ, 1991’de Akrep Nalan’ın seslendirdiği ‘Kolay Mı’ şarkısını yorumladı. Şarkının ikinci bölümüne yeni sözler de yazan oyuncuya vokalde Emel Müftüoğlu eşlik etti. İlk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirten Akbağ, “Şarkı kendi sözleriyle zaten çok güzel ama ben yeni eklediğim cümlelerin hem bana hem de şarkıya yakışacağını düşündüm” dedi.



“Eğlen Güzelim”e rock yorumu



İlker Kaleli ise Ajda Pekkan’ın 1996’da seslendirdiği ‘Eğlen Güzelim’i rock tarzında yeniden yorumladı. Projeye Metin Özülkü’nün telefonuyla dahil olduğunu anlatan Kaleli, “Zaman değişiyor ama insan hep aynı. Ben de bir dönemin sesi, hissi olan ‘Eğlen Güzelim’i içimde duyduğum gibi anlatmak istedim” açıklamasını yaptı.