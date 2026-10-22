×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

İki oyuncudan müzik sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Türk Pop Müziği#Eda & Metin Özülkü#Demet Akbağ
İki oyuncudan müzik sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

TÜRK pop müziğinin unutulmaz şarkıları, ‘Eda & Metin Özülkü Şarkıları’ projesiyle yeniden yorumlanıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Albüme Demet Akbağ ve İlker Kaleli de katıldı. Demet Akbağ, 1991’de Akrep Nalan’ın seslendirdiği ‘Kolay Mı’ şarkısını yorumladı. Şarkının ikinci bölümüne yeni sözler de yazan oyuncuya vokalde Emel Müftüoğlu eşlik etti. İlk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirten Akbağ, “Şarkı kendi sözleriyle zaten çok güzel ama ben yeni eklediğim cümlelerin hem bana hem de şarkıya yakışacağını düşündüm” dedi.

“Eğlen Güzelim”e rock yorumu

İlker Kaleli ise Ajda Pekkan’ın 1996’da seslendirdiği ‘Eğlen Güzelim’i rock tarzında yeniden yorumladı. Projeye Metin Özülkü’nün telefonuyla dahil olduğunu anlatan Kaleli, “Zaman değişiyor ama insan hep aynı. Ben de bir dönemin sesi, hissi olan ‘Eğlen Güzelim’i içimde duyduğum gibi anlatmak istedim” açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Pop Müziği#Eda & Metin Özülkü#Demet Akbağ

BAKMADAN GEÇME!