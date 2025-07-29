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Dünyaca ünlü model Antalya'nın güneşinde yandı!

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#Rosie Huntington Whiteley#Jason Statham#Hollywood
Dünyaca ünlü model Antalyanın güneşinde yandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 14:19

Dünyaca ünlü model Rosie Huntington Whiteley de kocası ünlü aktör Jason Statham ve iki çocuklarıyla birlikte tatil için Türkiye'yi seçti.

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38 yaşındaki model, tatilde çektiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Rosie Huntington Whiteley'in üzerinde beyaz bikinisiyle sanki bir moda çekimindeymişçesine verdiği pozları da sosyal medya takipçilerinden bol bol beğeni topladı.

Modelin Türk hayranları, Rosie'in paylaşımlarına "Türkiye'ye hoş geldin" yazarak yorum yaptı. Başka birçok takipçisi de Rosie Huntington Whiteley'in artık 40 yaşına merdiven dayamış olmasına rağmen hala 20'lerindeki fiziksel görünümünü koruduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü model Antalyanın güneşinde yandı

İKİ DOĞUMDAN SONRA KENDİNE GÜVENİNİ KAYBETMİŞ!
Her ne kadar kendisi kusursuz bir görüntü sergilese de ünlü model, iki tane çocuk dünyaya getirdikten sonra bedensel görüntüsüyle ilgili olarak kendine güvensizlikler yaşadığını söylemişti.

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Ünlü model bu konuda "Yaşlanıyorsunuz... Hiçbir şey eskiden olduğu gibi kalmıyor. İki bebek doğurduktan sonra tamamen normale dönmem iki yılımı aldı. Ve hala da hiçbir şey normal değil" diye konuşmuştu verdiği bir röportajda.

Rosie Huntington Whiteley ile Jason Statham'ın birlikteliğinden 7 yaşında Jack Oscar ve üç yaşında Isabela James adında biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyor.

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Dünyaca ünlü model Antalyanın güneşinde yandı

ÇOCUKLARI İÇİN TEKRAR ÜLKESİNE TAŞINDI
Ünlü model anne olmanın zorluklarına da değinmişti röportajında..."Asla her şeyi doğru yaptığınızı bilemezsiniz... Bu süreçte öğrendiğim en önemli şey çıkılan yolculuğun, varılacak hedeften daha önemli olduğu. Ama bu süreç eğlenceli olabilir. Çünkü hayat gerçekten kısa" dedi.

Rosie Huntington Whiteley, İngiltere'de dünyaya geldi. Ama mesleği gereği 10 yıldan fazla bir süre ABD'de Los Angeles'ta yaşadı.

Kendisi de İngiliz olan Jason Statham ile iki çocuk sahibi olduktan sonra çift tekrar İngiltere'ye taşındı.

Bu konuda da şunları söyledi bir röportajında: "Her zaman çocuklarımı İngiltere'de büyütmek istemiştim. Buradaki okulları seviyoruz... İngiliz aksanı konuşarak İngiliz olarak büyüyecekler. Bu bizim için önemli."

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Dünyaca ünlü model Antalyanın güneşinde yandı

Rosie Huntington Whiteley ile 57 yaşındaki Jason Statham, 2009 yılında romantik ilişki yaşamaya başladı. Çift, 2016 yılından bu yana da nişanlı.

 

 

 

 

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#Rosie Huntington Whiteley#Jason Statham#Hollywood

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