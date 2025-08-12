İdo'dan İbrahim Tatlıses'e zor soru: Bu şarkıları kime yazdın baba?

Güncelleme Tarihi:
İbrahim Tatlıses önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıktı. Tatlıses, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sanatçı, torunlarıyla ilgili sorulara “Bırak torunları… Genç kızları kaçırıyoruz” cevabını verdi. Tatlıses’i izleyenler arasında oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin Tatlıses de vardı.
İbrahim Tatlıses de “Allah Allah” şarkısını söylerken İdo’ya “İşte bu şarkıyı annene (Derya Tuna) yazdım. Bir gün gittim annen valizleri kapıya koymuş. Koskoca İbrahim Tatlıses’i evden kovdu” açıklamasını yaptı.
Yasemin Tatlıses, “İdo çok iyi bir baba. Her durumda her anımızda yanımızda. Çalışmadığı her gün çocuklarla birlikte. Ben bazen çok yorgun ve bitkin oluyorum anında devreye giriyor” dedi.
Onu bırakmayacağız
Berdan Mardini konseri kızı Ezmira Mardini ile izledi.
Mardini, “İbrahim abinin her zaman yanındayız. Kazasından sonra birçok kişiyi hayatından çıkarttı. Şafak (Sezer) ve ben onu bırakmayacağız” dedi.