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İdil Bilgen: Türk bayrağını taşımak çok özeldi

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#İdil Bilgen#Hindistan#Telangana
İdil Bilgen: Türk bayrağını taşımak çok özeldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 08:32

İdil Bilgen, Hindistan’ın Telangana eyaletinde düzenlenen 72’nci Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil ediyor.

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Bilgen önceki akşam dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden güzel temsilcilerin katıldığı yarışmanın açılış töreninde yer aldı.

Tescilli güzel, duygularını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

İdil Bilgen: Türk bayrağını taşımak çok özeldi

“Ve işte böylece 72’nci Miss World bu geceki muhteşem açılış töreniyle resmen başladı! Ne unutulmaz bir etkinlikti. Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden başarılı ve nazik kadınlarla bir aradaydık, ortak bir amaç etrafında birleşerek bayraklarımızı gururla dalgalandırdık. Bu gece Türk bayrağını taşımak benim için çok özeldi. Bu anı kalbimde sonsuza dek saklayacağım! Dünyaya ve güzel ülkem Türkiye’ye sevgilerimi gönderiyorum! Hayallerin taçlandığı yer, Telangana.”

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İdil Bilgen: Türk bayrağını taşımak çok özeldi

 

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#İdil Bilgen#Hindistan#Telangana

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