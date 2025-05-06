İdil Bilgen Hindistan’da yarışacak

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Bilgen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hindistan’ın Haydarabad kentinde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmekten onur duyuyorum. Bu eşsiz yolculuğa çıkarken, izleyen her genç kadına hatırlatmak isterim: Gücünüzden asla şüphe etmeyin. Eğitim, hırs ve zarafet; hepsi içinizde yaşayabilir. Zekâ ve güzellik arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Hem güçlü hem dengeli, hem sert hem de kadınsı olabilirsiniz.”

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Haydarabad’daki HITEX Sergi Merkezi’nde düzenlenecek.