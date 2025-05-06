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İdil Bilgen Hindistan’da yarışacak

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#İdil Bilgen#Miss Turkey 2024#Miss World 2025
İdil Bilgen Hindistan’da yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 07:49

TÜRKİYE’yi Miss World 2025’te temsil etmeye hazırlanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, yarışmanın düzenleneceği Hindistan’a gitmeden önce bir video paylaştı.

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 Bilgen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hindistan’ın Haydarabad kentinde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmekten onur duyuyorum. Bu eşsiz yolculuğa çıkarken, izleyen her genç kadına hatırlatmak isterim: Gücünüzden asla şüphe etmeyin. Eğitim, hırs ve zarafet; hepsi içinizde yaşayabilir. Zekâ ve güzellik arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Hem güçlü hem dengeli, hem sert hem de kadınsı olabilirsiniz.”

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Haydarabad’daki HITEX Sergi Merkezi’nde düzenlenecek.

İdil Bilgen Hindistan’da yarışacak

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#İdil Bilgen#Miss Turkey 2024#Miss World 2025

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