İdil Bilgen: Estetik baskısı artık kalkmalı

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HİNDİSTAN’da düzenlenecek dünya güzellik yarışması Miss World’de ülkemizi temsil edecek olan İdil Bilgen, Ukrayna basınından Qirim Media’ya konuştu. Bilgen röportajında kadınlara güzellik mesajı verdi. Güzellik standartlarının genç kadınlar üzerindeki baskısını eleştiren Miss Turkey 2024 birincisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Güzelliğin hem kutlandığı hem de sorgulandığı küresel platformda yer alan bir kadın olarak önemli bir mesajı paylaşmanın sorumluluğunu hissediyorum. Ve bunu dinleyen kadınlara sesleniyorum. Dijital dünyanın yön verdiği çağda, genç kadınlar toplumsal baskılarla şekillenen güzellik standartlarına uyma konusunda ciddi bir baskı hissediyor. Ve öyle bir duruma gelmiş halde ki kendimiz olmanın o zarafetini unutmuş durumdayız.”



GERÇEK GÜZELLİK KENDİMİZİ SEVMEKTEN GELİR



Miss Turkey yarışmasında birinciliği elde ettiği dönem kendisi de sosyal medyada kötü yorumlara maruz kalan Bilgen sözlerini şöyle sürdürdü: “21. yüzyılda bireysellik bu kadar kutlanıyorken neden kendinizi bir imaja uydurmak için bu kadar istekliyiz? Benzersizliğin kutlandığı bir çağda yaşarken herkesle aynı olma yarışından bir adım geri çekilmelerini öneriyorum. Sağlık nedenleri ya da kişisel tercihler doğrultusunda yapılan tıbbi kozmetik işlemler çok ayrı bir konu ancak toplumsal baskılarla şekillendirilen, yönlendirilen estetik amaçlı görünüm değişikliklerinin artık sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Bence gerçek güzellik, kendimizi en otantik halimizde kucaklayıp kutlamaktan ve kendimizi öyle sevmekten gelir.”

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Büyük konuşma kendin de yaptırırsın

Birçok estetik ameliyatı olan İrem Derici, İdil Bilgen’in güzellikle ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Evet kendimiz olmanın bir zarafeti var ama Türkiye’nin en güzel kadını dediğimiz Türkan Şoray’ın bile estetikleri varsa bence çok da şey yapmayalım ya. Plastik cerrahi dediğimiz şeyin doğduğu zamanda bırak sosyal medyayı, cep telefonu yoktu. Eleştirmeyi bırakın, yeter. Güzellik standartları? Öf, çok bayat artık. Kız sen de kadınlara seslenme. Yarın öbür gün bir estetik yaptırırsan bu videoyu kafana kakarlar.”