İbrahim Tatlıses'ten miras yorumu: Allah bu paranın belasını versin! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

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Sürpriz buluşma önceki gün İbrahim Tatlıses’in yeni inşaat projesinin Seyrantepe’de gerçekleşen lansmanında yaşandı.

Tatlıses, “Kendi kendine bana bir ara küstü. Bodrum’da barıştık” derken Tilbe ise “Ben onun için süslendim” açıklamasını yaptı.

İbrahim Tatlıses ayrıca çocuklarına bırakacağı miras hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım.”

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İbrahim Tatlıses, “Lansmanımızı şereflendiren kıymetli manevi kızım Yıldız Tilbe ’ye teşekkür ederim” dedi.

'YENİDEN HAYATA BAŞLASAM ÇOCUK YAPMAM'

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Hülya Avşar'ın programına konuk olan İbrahim Tatlıses çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

“Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo’nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım.”

Tatlıses, soyadının nereden geldiğini ise “Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa’dan İstanbul’a yeni gelmiştim. Bana, ‘Uzun hava oku’ dedi ve sonrasında aradığının ben olduğumu söyledi. Ardından da soyadını verdi” sözleriyle açıkladı.

MAĞARADAN ÇIKTIM VİLLALARIM OLDU

İbrahim Tatlıses, felç kalmanın zor olduğunu ifade etti ve ekledi: “Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum. Felç kalmak çok zor. Fakat tedavi görmüyorum. Bana ‘Mağara adamı’ dediler. Evet, mağaradan çıktım, villalarım oldu, buna şükretmek lazım; değil mi? Hayatımdan çok mutluyum. Bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum fakat sırtımdan vuruluyorum. Okul okumadım ama hayatı okudum.”

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MERMİ BANA DEĞİL AYDEMİR’E GELECEKTİ

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında program çıkışında uğradığı silahlı saldırıda yaşadıklarını anlattı: “Geçtiğimiz yıl vefat eden Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. O gün çorba içmeye gidiyor ve bu akşam ‘İbo Show’a gitmeyeyim’ diyor. O gelmiş olsaydı eğer direksiyona ben geçecektim. Aydemir önde oturacak ve mermi bana değil Aydemir’e gelecekti.”

DERYA’NIN PEŞİNDEN KOŞTUM

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın “Derya (Tuna) da güzel kadındı” sözlerine şu karşılığı verdi: “Evet, Derya güzel kadındı. Vurulduğumda herkes Derya Hanım’a ‘Başınız sağ olsun’ diyordu. Ben onun peşinden çok uzun koştum.”

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Hülya Avşar ise “Derya Tuna bir yürürdü, herkes ona bakardı. Boylu poslu bir kadındı” dedi. İbrahim Tatlıses bu sözlerin üzerine “Ne Derya’ymış be! 30 sene işimi bozdu” diyerek espri yaptı.