İbrahim Tatlıses'ten barış sürecine türkü

Sanatçı, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Diyarbakır’da Şivan Perver’le birlikte seslendirdiği “Megri Megri” türküsüne Türkçe sözler yazdı. Söz ve bestesi anonim olan türkü, bugün Poll Production etiketiyle dijital platformlardaki yerini alacak.



Hazırlanan klip de Poll Production YouTube kanalında yayınlanacak.

Klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış sürecini başlattığı konuşmasından “Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir” sözlerine de yer verildi.