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İbrahim Tatlıses dedikoduları bitirdi: Hanımefendi karım değil!

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#İbrahim Tatlıses#Almanya#Tuğçe Korkmaz
İbrahim Tatlıses dedikoduları bitirdi: Hanımefendi karım değil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:43

İbrahim Tatlıses, Almanya’da verdiği üç konserin ardından İstanbul’a döndü. Havaalanında asistanı Tuğçe Korkmaz’la görüntülenen sanatçı, dini nikâh kıydıkları iddiasına yanıt verdi: “Hanımefendi benim nikâhlı karım değil.”

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ALMANYA’DA 3 KONSER

İbrahim Tatlıses, Almanya’da üç gece üst üste konser verdi. Mannheim, Nürnberg ve Münih’te sahneye çıkan sanatçı, İstanbul’a önceki gün döndü.

Tatlıses, İstanbul Havalimanı’nda asistanı Tuğçe Korkmaz’la görüntülendi. Yanına gelen hayranlarıyla sohbet eden sanatçı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İbrahim Tatlıses dedikoduları bitirdi: Hanımefendi karım değil

ADAM GİBİ BAKIYOR BANA

Tuğçe Korkmaz’la dini nikâhla evlendiği iddiası sorulunca sitemli konuşan İbrahim Tatlıses, “50 kere mi söyleyeceğim? Hanımefendi benim nikâhlı karım değil. Adam gibi bakıyor bana, adam adam. Her şeyimi yapıyor, her şeyimi” dedi.

Tuğçe Korkmaz ise sorular karşısında teşekkür etmekle yetindi.

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#İbrahim Tatlıses#Almanya#Tuğçe Korkmaz

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