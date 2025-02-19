İbrahim Tatlıses dedikoduları bitirdi: Hanımefendi karım değil!

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ALMANYA’DA 3 KONSER

İbrahim Tatlıses, Almanya’da üç gece üst üste konser verdi. Mannheim, Nürnberg ve Münih’te sahneye çıkan sanatçı, İstanbul’a önceki gün döndü.

Tatlıses, İstanbul Havalimanı’nda asistanı Tuğçe Korkmaz’la görüntülendi. Yanına gelen hayranlarıyla sohbet eden sanatçı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

ADAM GİBİ BAKIYOR BANA



Tuğçe Korkmaz’la dini nikâhla evlendiği iddiası sorulunca sitemli konuşan İbrahim Tatlıses, “50 kere mi söyleyeceğim? Hanımefendi benim nikâhlı karım değil. Adam gibi bakıyor bana, adam adam. Her şeyimi yapıyor, her şeyimi” dedi.

Tuğçe Korkmaz ise sorular karşısında teşekkür etmekle yetindi.



