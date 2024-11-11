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İbrahim Tatlıses: Beslediğim köpekler havlamaya başladı... 40 yıllık dostluk bitti

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#İbrahim Tatlıses#Metin Cantimur#KAVGA
İbrahim Tatlıses: Beslediğim köpekler havlamaya başladı... 40 yıllık dostluk bitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 13:15

İbrahim Tatlıses, yakın dostu Metin Cantimur ile büyük bir kavgaya girdi.

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Tatlıses, sosyal medya hesabından "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladı" paylaşımı yaptı.

Ünlü sanatçının bu sözlerini yakın dostu Metin Cantimur'a söylediği ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses: Beslediğim köpekler havlamaya başladı... 40 yıllık dostluk bitti


BEN KONUŞURSAM...
Cantimur da Tatlıses'e böyle cevap verdi:

"Kendi itibarsızlığını başkalarının attığı iftiralar ile örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun. 40 yıllık yoldaşlık, arkadaşlık, dostluk yaptığım fakat son yıllarda çevresinde menfaat ve çıkarları için sinsice planlar yapan kişilerin sözleriyle hareket etmesi bu şahısların kuklası haline gelmesi sebebiyle yolumu ayırdığım şahıs tarafından alçakça suçlanmış olmak elbette ki beni üzdü fakat bilinmesini isterim ki sabrın sonu vardır. Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar, ne de kendisi bir daha konuşamaz.

İbrahim Tatlıses: Beslediğim köpekler havlamaya başladı... 40 yıllık dostluk bitti


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#İbrahim Tatlıses#Metin Cantimur#KAVGA

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