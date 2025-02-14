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Huzurum kalmadı evi boşalttım

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#Besim Tibuk#Serap Gülcan#Oya Güneş
Huzurum kalmadı evi boşalttım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 16:02

36 yıllık eşi işinsanı Besim Tibuk’tan çekişmeli davayla boşanan cemiyet hayatının tanınmış ismi Serap Gülcan, şimdi de kirada oturduğu Bebek’teki evin sahibi Oya Güneş’le mahkemelik oldu.

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Ev sahibinin tahliye davası açtığını söyleyen Gülcan, daireyi kendi rızasıyla boşalttığını açıkladı:

“7 yıl boyunca kiramı düzenli ödedim. Kontratım devam ederken çeşitli bahanelerle beni çıkarmak istedi. Tahliye kararı çıkmasına karşılık istinaf mahkemesinde dava devam ediyor. Ama huzurum kalmadı, kendi rızamla evi boşalttım. Yani beni kimse icra yoluyla çıkarmadı.”

Bu süreçte hakkında asılsız haberlerin çıkarıldığını öne süren Gülcan, “Beni hiç kimse karalayamaz, hedef gösteremez. Bu haberler için yayın yasağı kararı aldırdım, ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundum” dedi.

 

 

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#Besim Tibuk#Serap Gülcan#Oya Güneş

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