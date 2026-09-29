×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Hürrem'e Diana tacı

Güncelleme Tarihi:

#Meryem Uzerli#Kraliyet Takıları#Diana'nın Tacı
Hürreme Diana tacı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00

“Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Hürrem rolüyle dünya çapında tanınan Meryem Uzerli, Katar’da düzenlenen mücevher ve saat fuarı 22. Doha Jewellery and Watches Exhibition’ın açılışına Ali Bin Ali Luxury’nin özel konuğu olarak katıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Oyuncu, İngiliz Kraliyet Ailesi için tasarladığı mücevherlerle tanınan Garrard’ın standını da ziyaret etti.

Garrard’ın kreatif direktörü Sara Prentice ile bir araya gelen Meryem Uzerli, markanın tasarımlarını inceledi.

Hürreme Diana tacı


Oyuncu, 1913’te Kraliçe Mary için yaratılan ve yıllar sonra Galler Prensesi Diana’nın kullanmasıyla ikonikleşen Lover’s Knot Tiara’nın (Âşıklar Düğümü Tacı) çağdaş yorumu olarak tasarlanan tacı
takarak poz verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meryem Uzerli#Kraliyet Takıları#Diana'nın Tacı

BAKMADAN GEÇME!