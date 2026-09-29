Hürrem'e Diana tacı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00
“Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Hürrem rolüyle dünya çapında tanınan Meryem Uzerli, Katar’da düzenlenen mücevher ve saat fuarı 22. Doha Jewellery and Watches Exhibition’ın açılışına Ali Bin Ali Luxury’nin özel konuğu olarak katıldı.
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Oyuncu, İngiliz Kraliyet Ailesi için tasarladığı mücevherlerle tanınan Garrard’ın standını da ziyaret etti.
Garrard’ın kreatif direktörü Sara Prentice ile bir araya gelen Meryem Uzerli, markanın tasarımlarını inceledi.
Oyuncu, 1913’te Kraliçe Mary için yaratılan ve yıllar sonra Galler Prensesi Diana’nın kullanmasıyla ikonikleşen Lover’s Knot Tiara’nın (Âşıklar Düğümü Tacı) çağdaş yorumu olarak tasarlanan tacı
takarak poz verdi.