Hürrem'e Diana tacı

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Oyuncu, İngiliz Kraliyet Ailesi için tasarladığı mücevherlerle tanınan Garrard’ın standını da ziyaret etti.



Garrard’ın kreatif direktörü Sara Prentice ile bir araya gelen Meryem Uzerli, markanın tasarımlarını inceledi.

Oyuncu, 1913’te Kraliçe Mary için yaratılan ve yıllar sonra Galler Prensesi Diana’nın kullanmasıyla ikonikleşen Lover’s Knot Tiara’nın (Âşıklar Düğümü Tacı) çağdaş yorumu olarak tasarlanan tacıtakarak poz verdi.