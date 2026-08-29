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Hülya Koçyiğit genç diplomatlarla bir araya geldi

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#Hürriyet Koçyiğit#Dışişleri Bakanlığı#Diplomasi Akademisi
Hülya Koçyiğit genç diplomatlarla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 08:01

TÜRK sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen söyleşide genç diplomatlarla bir araya geldi.

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 Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihî Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada sanatın ve sinemanın toplumlar arasındaki iletişimdeki rolü ele alındı. Söyleşide, sanat ve sinemanın kültürler arası anlayışın gelişmesine ve Türkiye’nin dünyaya anlatılmasına katkısı üzerine konuşuldu.

Moderatörlüğünü Büyükelçi İsmail Hakkı Musa’nın üstlendiği etkinlikte Koçyiğit, sanat yolculuğu boyunca edindiği deneyimleri genç diplomatlarla paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Cumhuriyetin kültür ve sanat tarihine tanıklık eden Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ndeki buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Koçyiğit, etkinliğe katkı sunan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’ne, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa’ya ve katılımcılara teşekkür etti.

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#Hürriyet Koçyiğit#Dışişleri Bakanlığı#Diplomasi Akademisi

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