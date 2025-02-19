×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Hülya Koçyiğit: Film sinemada izlenir

Güncelleme Tarihi:

#Hülya Koçyiğit#Esenler Sinema Akademisi#Esenler Belediyesi
Hülya Koçyiğit: Film sinemada izlenir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:52

ESENLER Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Esenler Sinema Akademisi, Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’i ağırladı. ‘

Haberin Devamı

Ustalık Sınıfı’ söyleşisinde gençlerle bir araya gelen Koçyiğit, sinema hakkında konuştu.

Sinemanın kitleleri bir araya getirdiğini ve aynı duyguları paylaşmasını sağladığını dile getiren sanatçı, şöyle dedi: “Günümüzde filmlerin sinema salonlarında izlenmesini tercih etmeyen insanlar beni üzüyor. Film, sinema salonunda seyredilir. Bu, sadece filmi büyük ekranda seyretmiş olmak değildir. Bir arada olabilmektir. Bir paylaşımda bulunabilmek, birlikte aynı duyguları yaşadığımızı hissedebilmektir. Dolayısıyla günümüzde sinema salonlarının boş olduğunu görüyorum. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Ama sinema bitmiyor. Bitmeyecek de. Evet büyük salonlarda izlenmese de hikâyeler anlatılacak ve insanlar o hikâyeleri izleyecekler. O hikâyeler hep var olacak ve halka ulaşacak.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hülya Koçyiğit#Esenler Sinema Akademisi#Esenler Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!