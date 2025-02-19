Hülya Koçyiğit: Film sinemada izlenir

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Ustalık Sınıfı’ söyleşisinde gençlerle bir araya gelen Koçyiğit, sinema hakkında konuştu.

Sinemanın kitleleri bir araya getirdiğini ve aynı duyguları paylaşmasını sağladığını dile getiren sanatçı, şöyle dedi: “Günümüzde filmlerin sinema salonlarında izlenmesini tercih etmeyen insanlar beni üzüyor. Film, sinema salonunda seyredilir. Bu, sadece filmi büyük ekranda seyretmiş olmak değildir. Bir arada olabilmektir. Bir paylaşımda bulunabilmek, birlikte aynı duyguları yaşadığımızı hissedebilmektir. Dolayısıyla günümüzde sinema salonlarının boş olduğunu görüyorum. Bu da beni gerçekten çok üzüyor. Ama sinema bitmiyor. Bitmeyecek de. Evet büyük salonlarda izlenmese de hikâyeler anlatılacak ve insanlar o hikâyeleri izleyecekler. O hikâyeler hep var olacak ve halka ulaşacak.”