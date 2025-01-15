Hülya Koçyiğit: Dualarım seninle

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1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledildi.

Filiz Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edileceği öğrenildi.



Hülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için Instagram hesabından duygusal paylaşım geldi. Hülya Koçyiğit yayınladığı mesajında, "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz. " dedi.