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Hülya Koçyiğit: Dualarım seninle

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#Filiz Akın#Hülya Koçyiğit#Yeşilçam
Hülya Koçyiğit: Dualarım seninle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 16:02

82 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

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1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledildi.

Filiz Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edileceği öğrenildi.

Hülya Koçyiğit: Dualarım seninle


BENİM GÜZELLER GÜZELİ CANIM ARKADAŞIM

Hülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için Instagram hesabından duygusal paylaşım geldi. Hülya Koçyiğit yayınladığı mesajında, "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz. " dedi.

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#Filiz Akın#Hülya Koçyiğit#Yeşilçam

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