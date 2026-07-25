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Hülya Avşar'dan nasihatler

Güncelleme Tarihi:

#Hülya Avşar#Sosyal Medya#Kariyer
Hülya Avşardan nasihatler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 08:50

HÜLYA Avşar, 2018 yılında çekilen ve kendi hayat hikâyesini anlattığı “Selfi” filminden alıntıyı sosyal medya hesabında beğeniye sundu.

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 “Kendimi kendim anlattım” notuyla başarı, gösteriş ve kariyer üzerine dikkat çeken ifadelerini paylaşan Avşar, şöhret yolunun inceliklerini de dile getirdi:

“Bizim meslek nerede akşam orada sabah değil. Saatinde işini yapacaksın. Hiçbir yere geç kalmayacaksın. Disiplinli olacaksın. İnsanlara saygı duyacaksın. Onun dışında bu meslek yapılmaz. Keyif olsun diye daha işin başındayken kullanmadığın odaları olan evlerde yaşamayacaksın. ‘En lüks arabaya bineceğim’ diye hava atmayacaksın. İnsanlar sana saygı duysun diye parmağına o kocaman tektaşı takmayacaksın. İşini yapacaksın ve en başarılı olduğun zaman da en korktuğun zaman olacak. İşte o zaman ‘En çok ne yapabilirim’ diye düşüneceksin. Tüm bunları niye yapacaksın? İleride istediğin arabayı almak, kullanılmayan odaları olan evde oturmak ve istediğin mücevheri almak için.”

 

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#Hülya Avşar#Sosyal Medya#Kariyer

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