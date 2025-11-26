×
Hülya Avşar sessizliğini bozdu
Kasım 26, 2025 08:12

HÜLYA Avşar, programında konuk ettiği Merve Taşkın’la sohbeti nedeniyle hakkında yapılan suç duyurusunun ardından suskunluğunu bozdu.

 Sanatçı hakkında “fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme” iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Avşar sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık 1 sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür.”

