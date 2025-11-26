Hülya Avşar sessizliğini bozdu

Haberin Devamı

Sanatçı hakkında “fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme” iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Avşar sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık 1 sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür.”