Günlük Egazete© Copyright 2026
'Hortladık geldik'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 09:54

Asena ve Yıldız Tilbe önceki gün Akmerkez’de karşılaştı.

Ünlü oryantal “Yıldız’ımla denk geldik” derken, Tilbe makyajsız olduklarına dikkat çekerek “İkimiz de hortladık geldik” diye espri yaptı. Sıra dışı saçlarıyla dikkat çeken sanatçı, sorular üzerine “Beğendiniz mi? Değişik oldu. Birkaç hafta sonra çıkaracağız” diyerek gülümsedi

Asena’ya İbrahim Tatlıses’in yılbaşı programına katılması hakkında da sorular yöneltildi. Oryantal, “Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmak, hesapları kapatmaktı. Ben kimseye dargın değilim” dedi.

