Ünlü oryantal “Yıldız’ımla denk geldik” derken, Tilbe makyajsız olduklarına dikkat çekerek “İkimiz de hortladık geldik” diye espri yaptı. Sıra dışı saçlarıyla dikkat çeken sanatçı, sorular üzerine “Beğendiniz mi? Değişik oldu. Birkaç hafta sonra çıkaracağız” diyerek gülümsedi



Asena’ya İbrahim Tatlıses’in yılbaşı programına katılması hakkında da sorular yöneltildi. Oryantal, “Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmak, hesapları kapatmaktı. Ben kimseye dargın değilim” dedi.