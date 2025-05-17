Hollywood’da Aras rüzgârı

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Oyuncu Los Angeles’taki galaya eşi Melis Birkan’la gitti. Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonunda Matteo karakterine hayat veren Aras Aydın enerjisiyle galanın en dikkat çekici ismi oldu.

Aydın gala etkinliğinde Nicole Kidman, Murray Bartlett, Christine Baranski, Mark Strong, Annie Murphy ve Lucas Englander ile basın karşısına çıktı.

Dizinin oyuncuları, Aras Aydın hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, Türkiye’den böyle yetenekli bir oyuncu ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Aras Aydın da yaşadığı heyecanı şu sözlerle paylaştı: “Çok gergin ve heyecanlıyım. Hâlâ Matteo gibi hissediyorum, karakterden çıkamadım.”