Hollywood yıldızı Türkan Şoray'ın dansına hayran oldu: Büyüleyici!

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Beyazperdenin Latin güzeli Eva Mendes, Instagram sayfasından Türkan Şoray'ın yıllar önce çekilen Aşk Mabudesi adlı filmde yer alan bir dans sahnesini paylaştı.

Mendes, orijinal filmden farklı olarak Vangelis'in La Petite File de la Mer (Denizin Küçük Kızı) adlı eserinin montajlanmış olduğu bu videoya "Büyüleyici" notunu da ekledi.

TÜRK TAKİPÇİLERİ ÇOK MUTLU OLDU

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ı hemen tanıyan Türk takipçileri de Mendes'e onun hakkında bilgiler vermeye başladı.

Birçok Türk kullanıcı, Eva Mendes'e Türkçe ya da İngilizce olarak bu paylaşımdan ne kadar büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Dans sahnesiyle Eva Mendes'in da aklını başından alan Türkan Şoray'ın bir falcıyı canlandırdığı Aşk Mabudesi adlı film 1969 yapımı.

Eva Mendes'in paylaşımına filmdekinden farklı olarak Vangelis'in bir eseri eklenmişti. Güzel yıldız o sahneleri "Büyüleyici" olarak nitelendirdi.





Eva Mendes, uzun süredir Ryan Gosling ile birlikte... Ondan dünyaya gelen çocukları uğruna kariyerini bile geri plana itti.





1969'DA ÇEKİLDİ

Yönetmenliğini Nejat Saydam'ın üstlendiği filmde Şoray'a Cüneyt Arkın eşlik ediyor...

Aşk Mabudesi, önceleri fıstık satarak geçimini sağlayan fakat sonra ünlü olan bir şarkıcıyla tanınmış bir roman yazarının öyküsü üzerine kurulu.

Filmin konusuna kısaca bir bakarsak... "Bir mirasyedi olan Ekrem, yazdığı aşk romanları ile tanınır. Yeni romanı için hazırlık yapan Ekrem, romanında bir sokak kadınına yer vermeyi planlar. Gazinoya gittiği sırada orada fıstık satan bir kenar mahalle kızı olan Leyla ile tanışan Ekrem, genç kadından etkilenir. Birbirlerini tanımaya başlayan Ekrem ve Leyla arasında bir süre sonra büyük bir aşk başlar. Bu aşkı romanına da konu eden Ekrem ve Leyla'nın önünde aşmaları gereken büyük bir engel vardır."