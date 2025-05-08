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Hindistan macerası başladı

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#72. Miss World#2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen#Can Sandıkçıoğlu
Hindistan macerası başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 07:41

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, 7-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 72. Miss World’e katılmak için Hindistan’ın Telangana şehrine gitti.

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Dün kampa giren Bilgen sosyal medya hesabından Türk bayraklı fotoğraflarıyla yolculuk sürecini anlattı. Öte yandan Hindistan ile Pakistan arasında başlayan savaş, endişe yarattı.

Organizatör Can Sandıkçıoğlu, tedirgin olmamak gerektiğini vurguladı:

“Bu tür organizasyonlar Hindistan için önemli. İdil şu an oradaki kampta. Hindistan büyük bir ülke ve Pakistan ile süreci ne olur bilemem. Sonuçta Hindistan bu yarışmaya dikkatlice hazırlandı. Son yıllarda da bu dalda birçok başarıları var. Savaşın bu yarışmayı etkileme ihtimali bence yok.” İdil Bilgen ise Hindistan’daki fotoğraflarına şu notu yazdı: “Mavi Taç’a yolculuk başlıyor ve Türk bayrağını bu küresel sahnede temsil etmekten onur duyuyorum. Bombay’da kaldığım 7 saat boyunca Türk Başkonsolosu, sevgili eşi ve Alman Başkonsolosu’nun sevgili eşi tarafından sıcak ve zarif bir misafirperverlikle karşılandım.”

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Hindistan macerası başladı

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#72. Miss World#2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen#Can Sandıkçıoğlu

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