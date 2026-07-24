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Hiçbir şeyi ertelememek gerekiyor

Güncelleme Tarihi:

#Begüm Akkaya#Oyuncu#Gardırop Dergisi
Hiçbir şeyi ertelememek gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 09:51

BEGÜM Akkaya, Gardırop Dergisi’nin yeni sayısına konuk oldu.

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Oyuncu, “Bugüne kadar hayat dersi olarak benimsediğin öğreti neydi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayatın bana öğrettiği en kıymetli şey, hiçbir şeyi ertelememek oldu. Sevgiyi göstermeyi, özrü dile getirmeyi, sarılmayı, teşekkür etmeyi. Babamı kaybettikten sonra zamanın ne kadar kıymetli olduğunu çok sarsıcı bir şekilde hatırladım. O günden sonra söylemek istediğim, göstermek istediğim hiçbir şeyi tutmamaya çalışıyorum.”

Akkaya, hayatının en sade ama en dolu dönemlerinden birinde olduğunu da belirtti.

 

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#Begüm Akkaya#Oyuncu#Gardırop Dergisi

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