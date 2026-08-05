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Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya 'para' demiyor, lüks yatlardan inmiyor!

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#Winnie Harlow#Vitiligo#Vitiligo Nedir
Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya para demiyor, lüks yatlardan inmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 17:46

Daha kısa bir süre öncesine kadar "güzellik" denildiğinde herkesin aklına belirli kalıplar geliyordu... Düzgün bir fiziksel görünüm başta olmak üzere belirli saç ve göz renkleri, dudakların biçimi gibi ayrıntılar ön plana çıkıyordu. Daha da ötesinde güzellik ile kusursuzluk hep bir tutuluyordu.

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Ama özellikle de 2000'lerin ilk yarısından bu yana gösteri dünyasındaki bu güzellik kalıpları çok değişti.

Artık podyuma çıkabilmek için kopacak kadar ince olmak gerekmiyor. Daha kıvrımlı genç kadınlar da ünlü markaların tanıtım yüzü olabiliyor.

Bu kadar da değil...

Geçmişte saklanması gereken bazı kusurlar, talihsizlikler hatta hastalıklar bile bazen insanın şansını açıp görselliğe dayalı pırıltılı dünyada yükselmesini sağlayabiliyor.

Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya para demiyor, lüks yatlardan inmiyor
DÖRT YAŞINDA YAKALANDIĞI HASTALIK ONUN ŞANSI OLDU
Tıpkı son yılların en gözde modellerinden biri olan Winnie Harlow örneğindeki gibi.

Cildinin renginin değişmesine neden olan vitiligo hastalığına yakalanan 32 yaşındaki Winnie Harlow, bugün dünyanın paylaşılamayan modellerinden biri.

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Hastalığının ortaya çıktığı çocukluk ve ilk gençlik yıllarında okulda alay konusu bile olan Harlow, bu sıra dışı görüntü sayesinde bugün hem milyonlarca dolara sahip oldu hem de bunun getirdiği diğer bütün nimetlerden yararlanıyor.

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Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya para demiyor, lüks yatlardan inmiyor

YAKIN DOSTLARIYLA TATİL KEYFİ: Harlow, şu sıralarda yakın dostlarıyla birlikte İspanya'nın gözde tatil beldesi Ibiza adasında tatilin keyfine varıyor. Ünlü model, önceki gün de çıktığı bir yat gezintisinde objektiflere takıldı. Renkli bikinisiyle denize açılan Harlow, sosyal medya sayfası için de arkadaşlarına bol bol poz verdi. Aslına bakılırsa Winnie Harlow ya da gerçek adıyla Chantelle Whitney Brown-Young, bugün bulunduğu konumu ve şöhretini vitiligo adı verilen bir cilt hastalığına borçlu.
Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya para demiyor, lüks yatlardan inmiyor

KENDİNİ HİÇBİR ZAMAN KISITLAMADI
Başına gelen talihsizliği biraz şansın biraz da kendi çabalarının yardımıyla lehine çevirenlerden biri bir başka deyişle Harlow.

Moda dünyasında kıvrımlı modellerle başlayan bedensel pozitivizm akımının öncülerinden biri olan Harlow, sadece 4 yaşındayken cildinin renk değiştirmesine neden olan vitiligo hastalığına yakalandı.

Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya para demiyor, lüks yatlardan inmiyor
Ama ailesinin de desteğiyle bunun hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi.

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Ama işin aslına bakılırsa Harlow'un okul yılları bu hastalığı yüzünden hiç de kolay geçmedi.

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Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya para demiyor, lüks yatlardan inmiyor

ALAY KONUSU BİLE OLDU
Okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı.

Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya para demiyor, lüks yatlardan inmiyor
 Aslında küçücük bir çocukken cildinde meydana gelen değişimler nedeniyle gittikleri doktor da onlara bu hastalığın Michael Jackson hastalığı olarak bilindiğini anlatmıştı.

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Gittikleri doktor onlara "Cildin pigmentlerini kaybediyor. Hayat boyu da bu kayıp devam edecek. Her gün daha fazla beyaz leken olacak bu hastalığın adı Vitiligo. Pop ikonu Michael Jackson’ın hastalığı olarak da bilinir” diyerek durumu anlatmıştı.

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Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya para demiyor, lüks yatlardan inmiyor

KATILDIĞI YARIŞMAYLA DİKKAT ÇEKTİ
Winnie Harlow, 2014 yılında ABD'de yayınlanan America's Next Top Model adlı yarışmada bütün dikkatleri üzerine çekti.

Zaten sonra kısa sürede de birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi. Onu destekleyen ve keşfeden kişi ise moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Tyra Banks.
Herkesin alay ettiği vücudu onun hayatını değiştirdi: Şimdi paraya para demiyor, lüks yatlardan inmiyor
 Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor.

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Ünlü modelin şu anda 4 milyon dolar civarında bir serveti var. Bir başka deyişle çocukluğunda alay konusu olan farklı görüntüsü ona belki de o dönemde hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını açtı.

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#Winnie Harlow#Vitiligo#Vitiligo Nedir

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