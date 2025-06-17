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BazÄ±larÄ± sonradan isimlerini Ã¶nce TÃ¼rkiye'de duyurdu ardÄ±ndan dÃ¼nyada... Hatta bazÄ±larÄ± Ã¶nce dÃ¼nyaya geldikleri Ã¼lkelerde ÅŸÃ¶hret oldular ve bu ÅŸÃ¶hretin dalgalarÄ± TÃ¼rkiye'ye ulaÅŸtÄ±.

Ä°ster misiniz bir bakalÄ±m TÃ¼rkiye'nin 'AvrupalÄ±' Ã¼nlÃ¼lerine... Bir hatÄ±rlayalÄ±m bugÃ¼n ekrandan, sinemadan ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ler hangi Ã¼lkelerde doÄŸmuÅŸ.

Â ALMANYA DOÄžUMLUÂ

TÃ¼rkiye'nin Monica Bellucci'si olarak tanÄ±nan Fahriye Evcen de Almanya'da doÄŸdu. Dusseldorf Heinrich-Heine Ãœniversitesi Sosyoloji BÃ¼lÃ¼mÃ¼â€™nde okurken dizi teklifleri alÄ±nca, okulu dondurup annesiyle birlikte Ä°stanbulâ€™a yerleÅŸti.

Yaprak DÃ¶kÃ¼mÃ¼ dizisiyle Ã¼nlenen Evcen, meslektaÅŸÄ± Burak Ã–zÃ§ivit ile evli ve iki oÄŸluyla mutlu bir hayatÄ± var.

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HOLLANDA'DA DÃœNYAYA GELDÄ°

Azra AkÄ±n, 8 AralÄ±k 1981'de Hollanda'nÄ±n Almelo kentinde doÄŸdu. 2002 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye gÃ¼zeli seÃ§ildi. ArdÄ±ndan da Miss World DÃ¼nya GÃ¼zellik YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda birincilik tacÄ±nÄ± giydi.

Bu taÃ§ ona ÅŸÃ¶hretin de kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. MankenliÄŸin yanÄ± sÄ±ra oyunculuk da yapan AkÄ±n, Miss World (DÃ¼nya GÃ¼zeli) unvanÄ±nÄ± 1932'de Keriman Halis'in ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye ikinci defa getiren kiÅŸi oldu.

AkÄ±n, Atakan Koru ile evli, iki Ã§ocuÄŸunu bÃ¼yÃ¼ten mutlu bir anne.

Azra AkÄ±n, DÃ¼nya GÃ¼zeli tacÄ±nÄ± Ã¼lkemize getirdi.

YABANCI DÄ°LLER EÄžÄ°TÄ°MÄ° ALIP MÃœZÄ°ÄžE YÃ–NELDÄ°

Hadise AÃ§Ä±kgÃ¶z, 1985 yÄ±lÄ±nda, BelÃ§ika'da dÃ¼nyaya geldi. Ã‡ocukluÄŸunda ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemeyi ve ata binmeyi seviyordu.

Ekonomi ve Ã‡aÄŸdaÅŸ Diller eÄŸitimi aldÄ±ktan sonra, en bÃ¼yÃ¼k tutkusu olan mÃ¼ziÄŸe yÃ¶nelmeye karar verdi. Hadise, 2003 yÄ±lÄ±nda BelÃ§ika'nÄ±n 'Popstar'Ä± olan Idool adlÄ± yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

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Finale kalan 10 isim arasÄ±nda yer alamasa da birÃ§ok yapÄ±mcÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ekmeyi baÅŸardÄ±. 2Brains ÅŸirketi kÄ±sa sÃ¼re sonra genÃ§ kÄ±za sÃ¶zleÅŸme teklifinde bulundu. SonrasÄ±nda olanlarÄ± da herkes biliyor zaten.Â

2012 yÄ±lÄ±nda Eurovision'da TÃ¼rkiye'yi temsil eden Hadise, mÃ¼ziÄŸin yanÄ± sÄ±ra oyunculuk deneyimi de yaÅŸadÄ±.

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BÄ°R FÄ°LMLE ADINI DÃœNYAYA DUYURDU

Sibel Kekilli, 1980'de Almanya'nÄ±n Heilbronn kentinde dÃ¼nyaya geldi.

TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n onu tanÄ±masÄ± Fatih AkÄ±n'Ä±n Duvara KarÅŸÄ± filmiyle oldu. Film Berlin'de AltÄ±n AyÄ± kazanÄ±nca Kekilli'nin adÄ±nÄ± da herkes duymuÅŸ oldu. Kekilli oyunculuk kariyerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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ONA 'SÄ°VASLI CINDY' DÄ°YORLAR

Danimarka doÄŸumlu TÃ¼lin Åžahin, TÃ¼rkiye'nin en Ã¼nlÃ¼ mankenlerinden.

SivaslÄ± aslÄ± Cindy olarak anÄ±lan Ã¼nlÃ¼ manken evlendi ve TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸti. Bir kÄ±z Ã§ocuk annesi olan Åžahin, kocasÄ±ndan boÅŸansa da bir ayaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'de.

TÃ¼lin Åžahin, top model Cindy Crawford'un genÃ§lik yÄ±llarÄ±na benzetiliyor.

TÃœRKÄ°YE'DEN AVRUPA'DA TANINDI

Lale YavaÅŸ, 1978 yÄ±lÄ±nda ZÃ¼rih'te dÃ¼nyaya geldi. Bern Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar Akademisi MÃ¼zik ve Tiyatro BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden mezun olduktan sonra Alles Wird Gut, Ben Ä°sviÃ§reli Bir BankacÄ±ydÄ±m ve Imbissness adlÄ± filmlerde rol aldÄ±.

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2005 yÄ±lÄ±nda Alman birinci kanalÄ± ARD'de gÃ¶sterilen Zeit der WÃ¼nsche (Dilekler ZamanÄ±) adlÄ± iki bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k televizyon filmindeki performansÄ±ndan dolayÄ± Ã§ok sayÄ±da olumlu eleÅŸtiri aldÄ±.

TÃ¼rkiye'den Almanya'a iÅŸgÃ¶Ã§Ã¼ baÄŸlamÄ±nda bir aÅŸk hikayesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu filmdeki baÅŸarÄ±sÄ±, Adolf Grimme Ã–dÃ¼lÃ¼ ve Alman Sat1 televizyon kanalÄ± tarafÄ±ndan verilen 'sinematik yeni yetenek' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ almasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

BELÃ‡Ä°KA'NIN EN GÃœZEL KIZI SEÃ‡Ä°LMÄ°ÅžTÄ°

Zeynep Sever'i pek Ã§ok kiÅŸi son zamanlarda onu FenerbahÃ§e futbol takÄ±mÄ±nÄ±n kalecisi Volkan Demirel'in sevgilisi olarak tanÄ±yor. Ama o aslÄ±nda BelÃ§ika'nÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yor.

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Sever katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada mÃ¼cadele ettiÄŸi 20 finalist arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±larak bu unvanÄ± elde etti.

Zeynep Sever, futbol sahalarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Volkan Demirel ile evli ve onun da Ã¼Ã§ Ã§ocuklu mutlu bir ailesi var.

Demirel Ã§iftinin Ã¼Ã§ tane kÄ±z Ã§ocuÄŸuyla ÅŸenlenen mutlu bir yuvasÄ± var.





O DA Ã‡OK UZAKLARDA DOÄžDU

Amine GÃ¼lÅŸe Ä°veÃ§'in Gothenburg kentinde dÃ¼nyaya geldi. 2014 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye gÃ¼zeli seÃ§ildi. AynÄ± yÄ±l DÃ¼nya GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil etti.

Sonra TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸti. Oyunculuk yapmaya baÅŸladÄ±.

Amine GÃ¼lÅŸe, Almanya doÄŸumlu Mesut Ã–zil ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lor. Ã‡iftin Eda ve Ela adÄ±nda iki tane kÄ±zÄ± var.

10 MayÄ±s 1984'te Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼nyaya geldi. BabasÄ± KÄ±brÄ±slÄ± annesi ise TÃ¼rk. Enver MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eÄŸitimine baÅŸladÄ±.

TÄ±pkÄ± kendi kuÅŸaÄŸÄ±ndan oyuncular Hazal Kaya ve TÃ¼rkÃ¼ Turan gibi reklam filmlerinde rol aldÄ±ktan sonra TRT'de ekrana gelen bir dizide kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendi. Sonra rol aldÄ±ÄŸÄ± Kavak Yelleri dizisiyle bir anda yÄ±ldÄ±z oldu.

Enver de evlenip Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸan Ã¼nlÃ¼lerden.

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